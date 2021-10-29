Оля Полякова похвалилася костюмами з секс-шопу і розповіла про "уколи краси"

Вийшов четвертий епізод шоу "Дорослі дівчатка", який його ведучі Оля Полякова і Маша Єфросиніна присвятили темі прийняття себе. Розмова, як завжди, вийшла з безліччю пікантних подробиць і подарувала глядачам нову порцію шокуючих зізнань і фактів про знаменитостей.

"Дорослі дівчатка" продовжують утримувати титул найбільш обговорюваного і того, що дивляться, шоу в українському YouTube: сумарно попередні випуски подивилося близько 3,5 мільйонів чоловік.

Судячи з усього, зі зростанням популярності передачі зростає і градус її відвертості. Так, у четвертому випуску Єфросиніна і Полякова остаточно оголилися перед аудиторією: як буквально, так і в переносному сенсі.

Темою нового епізоду стало прийняття себе. Єфросиніна і Полякова почали з обговорення своїх косметичних ритуалів: перша хвиля одкровень чекала глядачів вже тут. Виявилося, що Оля робить ботокс з 23 років, а у Маші до нього імунітет, але вона страждає через пігментацію на обличчі.

Маша Єфросиніна: "Люди думають, що ми - "перероблені жінки". Це найбільше мене дратує".

"Я роблю ботокс з 23 років. Сьогодні я роблю це раз на вісім місяців. Крім цього, у мене в обличчі більше нічого немає, але я не входжу в кадр без косметичних процедур", - поділилася Оля Полякова.

Також Полякова, обговорюючи з Єфросиніною відверті вбрання, зізналася: "У мене є костюми покоївки і медсестри з секс-шопу".

Оля Полякова і Маша Єфросиніна торкнулися відвертих тем (фото: прес-служба)

Після косметології розмова торкнулася інших питань по центральній темі випуску. Маша Єфросиніна і Оля Полякова обговорили вплив хейтерів на невпевненість в собі, правильне харчування і власну "ідеальну вагу" - і навіть оголили свої животи в ефірі, щоб їх порівняти. Також зіркові дівчата не стали приховувати свою вагу: у Маші - 63 кг, у Олі - 67. На дієтах, запевняють обидві, не сидять.

Не обійшлося і без коментарів на тему недавнього інциденту з популярною українською співачкою, яку спіймали за руку на кричущому фотошопінгу своєї зовнішності.

До слова, 26 жовтня Оля Полякова завершила епоху "Королеви ночі" грандіозним концертом у Палаці Спорту і заявила про підготовку нового шоу.

"Королева ночі " - один з найбільш гучних проектів українського шоу-бізнесу, який приніс Олі Поляковій статус "найбільш гастролюючої співачки" в країні. В цілому Полякова виходила з цим шоу до глядачів близько 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило близько 10 мільйонів чоловік, включаючи стадіонний виступ у Львові (35 тисяч чоловік), десятки трансляцій на телебаченні і два всеукраїнських тури.

На брифінгу співачка зізналася, що вже працює з командою над концептуально новим шоу "Доросла дівчинка", яке за прогнозами український глядач побачить вже навесні 2022 року.

Фінальний концерт у Палаці Спорту не обійшовся без цілого ряду спецсюпризів. Оля Полякова представила публіці нову, яка ще не вийшла, пісню: україномовний дует з DZIDZIO "Щасливі люди". Цей трек стане саундтреком до різдвяної комедії "Зірки за обміном", спродюсованої співачкою, яка вийде в прокат 1 січня 2022 року.

Оля Полякова завершила епоху "Королеви ночі" (фото: прес-служба співачки)