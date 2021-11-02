Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: "дівчинка - комплімент Бога"
Українська співачка Оля Полякова разом зі своєю старшою дочкою відпочиває на Сицилії в Італії. 16-річна Маша пішла в маму - вона обожнює позувати і фотографуватися, а також експериментувати зі стилем і приміряти різні образи. 37-річна артистка виклала нові фото спадкоємиці і похвалилася, яка красива у неї дочка.
Яскравими кадрами з Машею Полякова поділилася у себе в Instagram.
16-річна дівчина позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози, а також пронизливо дивлячись в об'єктив.
Вона одягнена в напівпрозорий чорний гольф, через який видніється бюстгальтер. В якості прикрас Маша вибрала масивні ланцюги на шию, сережки у вигляді хрестів і кольорові браслети. Всупереч своєму звичаю вона не стала робити яскравий макіяж і лише мінімально підвела очі.
Оля Полякова показала 16-річну красуню дочку Машу (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Дівчинка - комплімент Бога! Безумовно! Я так її люблю! І мені так приємно, що вона так вийшла!" - підписала фото горда зіркова мама.
Підписники Полякової не поскупилися на похвалу і засипали Машу приємними словами. Багато відзначили, що дівчинка - просто копія співачки і їх навіть можна сплутати.
- Красуня, копія ви Оля
- Пофарбувати Машу в блондинку і вийде Оліна копія.
- На вас дуже схожа
- Красуня, так схожа на маму
- Шикарний комплімент
- Маленька рудокоса бестія
- Не побоюся цього слова - майбутня Мадонна, не менше
- Якби не підпис - подумав би, що Оля в перуці. До чого ж схожі
- Всі фотки класні, тому що Маша класна
- Супер, дуже схожа з мамою
- Хороша дівчинка вийшла у вас!
- Якби не написали, що це Ваша дочка, була впевнена, що це Ви
- Шановна пані Олю. У Вас феноменальна схожість з вашою доцею Машею! Ві абсолютно обидві одне на одного схожі!!! Ви обидві мо-лод-ці, красунечки, розумнички!
Раніше ми писали, що Оля Полякова похвалилася костюмами з секс-шопу і розповіла про "уколи краси".