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Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: "дівчинка - комплімент Бога"

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Сіцилія, Вівторок 02 листопада 2021 09:38
Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: "дівчинка - комплімент Бога" Оля Полякова з дочкою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова разом зі своєю старшою дочкою відпочиває на Сицилії в Італії. 16-річна Маша пішла в маму - вона обожнює позувати і фотографуватися, а також експериментувати зі стилем і приміряти різні образи. 37-річна артистка виклала нові фото спадкоємиці і похвалилася, яка красива у неї дочка.

Яскравими кадрами з Машею Полякова поділилася у себе в Instagram.

16-річна дівчина позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози, а також пронизливо дивлячись в об'єктив.

Вона одягнена в напівпрозорий чорний гольф, через який видніється бюстгальтер. В якості прикрас Маша вибрала масивні ланцюги на шию, сережки у вигляді хрестів і кольорові браслети. Всупереч своєму звичаю вона не стала робити яскравий макіяж і лише мінімально підвела очі.

Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: &quot;дівчинка - комплімент Бога&quot;Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: &quot;дівчинка - комплімент Бога&quot;Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: &quot;дівчинка - комплімент Бога&quot;Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: &quot;дівчинка - комплімент Бога&quot;Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: &quot;дівчинка - комплімент Бога&quot;

Оля Полякова показала 16-річну красуню дочку Машу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Дівчинка - комплімент Бога! Безумовно! Я так її люблю! І мені так приємно, що вона так вийшла!" - підписала фото горда зіркова мама.

Підписники Полякової не поскупилися на похвалу і засипали Машу приємними словами. Багато відзначили, що дівчинка - просто копія співачки і їх навіть можна сплутати.

  • Красуня, копія ви Оля
  • Пофарбувати Машу в блондинку і вийде Оліна копія.
  • На вас дуже схожа
  • Красуня, так схожа на маму
  • Шикарний комплімент
  • Маленька рудокоса бестія
  • Не побоюся цього слова - майбутня Мадонна, не менше
  • Якби не підпис - подумав би, що Оля в перуці. До чого ж схожі
  • Всі фотки класні, тому що Маша класна
  • Супер, дуже схожа з мамою
  • Хороша дівчинка вийшла у вас!
  • Якби не написали, що це Ваша дочка, була впевнена, що це Ви
  • Шановна пані Олю. У Вас феноменальна схожість з вашою доцею Машею! Ві абсолютно обидві одне на одного схожі!!! Ви обидві мо-лод-ці, красунечки, розумнички!

Раніше ми писали, що Оля Полякова похвалилася костюмами з секс-шопу і розповіла про "уколи краси".

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Оля Полякова Маша Полякова
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