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Оля Полякова вперше показала свій розкішний особняк з видом на озеро

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 20:30
Оля Полякова вперше показала свій розкішний особняк з видом на озеро Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова порадувала своїх шанувальників новим відео зі свого особняка. І якщо нещодавно популярна українська співачка скаржилася, що доводиться економити через карантин, то зараз вона похвалилася розкішною верандою з виходом до озера.

На веранді можна побачити панорамні вікна в підлогу, через які є вихід до водойми. На містку біля озера є вуличні світильники в ретро-стилі. Відео опублікував YouTube-канал "Сплетница".

У веранді також встановлений камін, біля якого можуть розташовуватися гості на м'яких кріслах, канапках і кріслах-гойдалках.

Оля Полякова похвалилася своїм особняком (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували веранду Полякової.

  • Жирує... пару місяців тому істерила, що грошей немає!!!
  • Краса! Ось до чого треба прагнути! Рада за вас!
  • Молодець!
  • Грошей немає кричала, а тепер показує, що побудували. А я зрозумів це виплата 8000 гривень допомоги від Зеленського.

Нагадаємо, Оля Полякова показала, як проводить передноворічні дні зі своїми доньками Машею і Алісою. Співачка разом з дітьми відправилася в саме серце Києва – знаменитий столичний ЦУМ. Вона із задоволенням походила по магазинах і показала асортимент новорічних товарів.

Раніше Полякова з'явилася на публіці у відвертому образі. Вона одягла блискучий комбінезон з безліччю золотих декоративних елементів.

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