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Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: "Аліса запалить"

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Мальдіви, Четвер 18 листопада 2021 11:33
Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: "Аліса запалить" Оля Полякова з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова вже повернулася до Києва з райських Мальдівських островів, де відпочивала разом з чоловіком і дочками. Через поломку гідролітака їм довелося затриматися на один день і старша дочка Маша дуже переживала, адже у неї був запланований концерт в Україні - але в підсумку всі скрізь встигли.

У співачки ще залишилися яскраві фото з відпустки і в своєму Instagram вона вирішила помірятися красою з дочками і запропонувала підписникам вибрати, хто ж красивіше.

Оля опублікувала добірку фото, на яких зображена вона сама і її спадкоємиці. Так, артистка позувала в смарагдовому бікіні, крислатому капелюсі і темних окулярах, ефектно притулившись до дерев'яної опори.

Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: &quot;Аліса запалить&quot;

16-річна Маша постала в тому ж місці - на дівчині оригінальний цілісний купальник з анімалістичним принтом і довгими рукавами. Її довге волосся розпущене, а сама вона задумливо дивиться в сторону від камери.

Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: &quot;Аліса запалить&quot;

10-річна Аліса вибрала чорні велосипедки і футболку з принтом. Вона ефектно присіла на причалі на тлі моря і пильно дивиться в об'єктив.

Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: &quot;Аліса запалить&quot;

Оля Полякова помірялася красою з дочками на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну хто краше?" - жартома поцікавилася Полякова.

Більшість фоловерів не змогли вибрати і відзначили, що всі троє - просто красуні, але деякі все ж висловили свою перевагу.

  • Аліса, природно!!!
  • Ох і красиві, але Мама поки попереду всіх
  • У красивої мами красиві діти
  • Зайка під номером 3 звичайно
  • Ох, Аліса дасть вам спеку
  • Хіба можна порівнювати? всі красиві
  • Дівчата, ви всі красуні одна краща другої
  • Аліса, таке емоційне фото
  • Матуся поза конкуренцією
  • Всі дівчата the BEST!!!
  • У Вас дуже гарні діти!!! Ну, а Маша - вогонь!
  • Малятко буде дуже красивою дівчиною
  • Аліса! Справжня і неповторна
  • Всі богині!
  • Шикарна Трилогія!

Раніше Полякова в мікротопі захопила райським фотосетом з дочками на Мальдівах.

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Оля Полякова Маша Полякова
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