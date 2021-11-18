Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: "Аліса запалить"
Оля Полякова вже повернулася до Києва з райських Мальдівських островів, де відпочивала разом з чоловіком і дочками. Через поломку гідролітака їм довелося затриматися на один день і старша дочка Маша дуже переживала, адже у неї був запланований концерт в Україні - але в підсумку всі скрізь встигли.
У співачки ще залишилися яскраві фото з відпустки і в своєму Instagram вона вирішила помірятися красою з дочками і запропонувала підписникам вибрати, хто ж красивіше.
Оля опублікувала добірку фото, на яких зображена вона сама і її спадкоємиці. Так, артистка позувала в смарагдовому бікіні, крислатому капелюсі і темних окулярах, ефектно притулившись до дерев'яної опори.
16-річна Маша постала в тому ж місці - на дівчині оригінальний цілісний купальник з анімалістичним принтом і довгими рукавами. Її довге волосся розпущене, а сама вона задумливо дивиться в сторону від камери.
10-річна Аліса вибрала чорні велосипедки і футболку з принтом. Вона ефектно присіла на причалі на тлі моря і пильно дивиться в об'єктив.
Оля Полякова помірялася красою з дочками на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Ну хто краше?" - жартома поцікавилася Полякова.
Більшість фоловерів не змогли вибрати і відзначили, що всі троє - просто красуні, але деякі все ж висловили свою перевагу.
- Аліса, природно!!!
- Ох і красиві, але Мама поки попереду всіх
- У красивої мами красиві діти
- Зайка під номером 3 звичайно
- Ох, Аліса дасть вам спеку
- Хіба можна порівнювати? всі красиві
- Дівчата, ви всі красуні одна краща другої
- Аліса, таке емоційне фото
- Матуся поза конкуренцією
- Всі дівчата the BEST!!!
- У Вас дуже гарні діти!!! Ну, а Маша - вогонь!
- Малятко буде дуже красивою дівчиною
- Аліса! Справжня і неповторна
- Всі богині!
- Шикарна Трилогія!
Раніше Полякова в мікротопі захопила райським фотосетом з дочками на Мальдівах.