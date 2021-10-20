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Оля Полякова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменом

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Середа 20 жовтня 2021 15:40
Оля Полякова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменом Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Юлія Бойко

Оля Полякова зізналася, що вони з чоловіком - бізнесменом Вадимом Поляковим - не пропускають жодної річниці. Однак цього року важливу дату довелося змінити.

Про причини Королева ночі розповіла в інтерв'ю журналу "Отдохни!".

"11 вересня у мене був концерт в Іспанії, і ми відсвяткували річницю 9-го - в день, коли розписалися. Ми тоді удвох, без свідків, сходили в РАЦС, випили шампанського і благополучно забули про цю дату: через два дні у нас була гулянка. Кажуть, любов живе три роки, а в шлюбі неминуче охолодження почуттів..." - розповіла Полякова.

"Я теж думаю, що пристрасть, "хімія" живе, напевно, не більше трьох років. Потім вас дуже тримають діти, особливо маленькі, ви в'єте гніздо, як дві пташки. Коли діти підростають, виникає наступна криза, яку люди або переживають, або ні", - зазначила зірка.

Оля Полякова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменомОля Полякова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменом

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка запевняє: всі кризи вони з чоловіком переживали самі, без допомоги психологів. Але зовсім недавно Оля все ж зважилася звернутися до фахівців, правда, причиною цього стала інша проблема.

"Проходжу трохи кризу середнього віку. Ми з чоловіком завжди дуже швидко миримось, але проблеми нікуди не діваються - ми просто фокусуємось на іншому. Ось їх би, напевно, я повирішувала з правильним сімейним психологом. Інакше регулярно наступаєш на одні граблі. Хоча ти ж не страус, а людина: зрозумів, що це не працює, вибрав іншу форму - спрацювало, і сам в процесі життя себе "підкручуєш". Напевно, тому одні можуть жити в довгому шлюбі, а інші не здатні самі вчитись і зістрибують з дистанції", - підсумувала співачка.

Оля Полякова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменомОля Полякова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменом

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під масками в масштабному шоу "Маска", другий сезон якого стартує на каналі "Україна" вже 23 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом.

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Оля Полякова
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