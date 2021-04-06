Оля Полякова вирішила рятувати українців на локдауні: кожен знайде щось для себе

6 квітня Оля Полякова, яка нещодавно в золотому бікіні показала розкішну фігуру з усіх ракурсів , запускає новий сезон проекту "Полябачення", який вже зібрав більше сотні мільйонів переглядів в її соцмережах.

Про це стало відомо з повідомлення Королеви ночі в її Instagram -акаунті.

Що таке "Полябачення"?

"Полябачення" з'явилося рік тому, коли в Україні ввели перший карантин. Поп-діва створила авторську версію телевізійного каналу в режимі онлайн: прямі ефіри, передачі та інтерв'ю із зірковими гостями на різну тематику, від психології до спорту та кулінарії.

"Полябачення" тільки за перші 2,5 місяця переглянули десятки мільйонів разів - з тих пір ця кількість сильно зросла, а аудиторія чекала нових випусків.

І ось 6 квітня це шоу повертається з новим повноцінним сезоном, який буде актуальним в сьогоднішній реальності.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Про що буде новий сезон "Полябачення"?

У нових випусках "Полябачення" Полякова, яка гостро відчуває потреби своєї аудиторії, займеться розважальною постковідной терапією. У свіжих епізодах вона представить програму фізичних вправ, які допомагають їй перебувати в тонусі і зберігати розкішну форму, не набираючи зайву вагу, а також поділиться робочою дієтою для схуднення.

Плануються і ефіри в Instagram з головними зірками України, а також спортивними тренерами та психологами, які Полякова завжди проводить з фірмовою легкістю і почуттям гумору, на куражі.

Українців чекає величезна кількість корисної та розважальної інформації, де кожен, незалежно від статі і віку, знайде щось для себе:

тренування,

інсайти щодо харчування,

оздоровчі процедури в домашніх умовах,

дихальна гімнастика,

самопсихотерапія,

приємні призи.

"Полябачення 2.0", яке стартує 6 квітня, у вівторок - це енергійний і харизматичний контент для підтримки духу, мотивації та фізичних досягнення результатів, якому в Україні не існує аналогів", - коментує співачка.

Анонс першого випуску "Полябачення2.0"

Підписники зірки, до речі, вже з теплотою згадують минуле "Полябачення" і радіють поверненню проєкту: