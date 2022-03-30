ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оля Полякова - своїм російським "друзям": Ви боягузи, раби і підлі люди (відео)

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 09:20
Оля Полякова - своїм російським "друзям": Ви боягузи, раби і підлі люди (відео) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Дмитрий Войналович

Оля Полякова з самого початку війни Росії проти України не спілкується з артистами з РФ. За словами співачки, неможливо бути непричетним і просто виставляти пост зі словами "ми за мир", коли поруч в країні гинуть сотні людей.

Про це українська артистка розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Сьогодні немає півтонів, є біле і чорне. І ти повинен сказати, за кого ти... Нічого ніхто з усіх цих прекрасних друзів не написав мені після початку війни. Ніхто не запитав, як я, як мої діти, чи в безпеці ми. Жодна людина. Тому я теж не стала писати нікому, нікого переконувати. Всі ці люди знають, що відбувається. І Бог їм суддя", - зазначила Полякова в розмові з журналістами каналу "Україна".

Оля Полякова - своїм російським &quot;друзям&quot;: Ви боягузи, раби і підлі люди (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Тих артистів, які зайняли нейтральну позицію і мовчать про війну в Україні або навіть підтримують її, співачка називає "не зірками, а дірками".

"Це дірки російського шоу-бізнесу. Всі, які вибрали ту сторону, - це взагалі криваві вбивці, у них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я не розумію - може, вони взяли її дітей в заручники, може, під час того виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки і ніжки її дітям. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла. Якщо чесно, я написала їй особисте повідомлення: "Покайся з миром, колись талановита співачка, а тепер... " Ну і там "хороших" слів. Вона для мене померла", - сказала Оля.

До слова, відповідь від Гагаріної на таке повідомлення співачка не отримала.

Та українська поп-зірка і не дивується, чому російські артисти зайняли таку мовчазну позицію.

"Всі ті мої "друзі", які не запитали, як ми, не поцікавилися не тому, що їм байдуже, а тому що бояться почути правду. Тому що потім їм з нею доведеться жити, якось на неї відреагувати. Але вони боягузи, раби і підлі люди. Якби вони хотіли почути правду, то написали б і що-небудь зробили", - прокоментувала співачка.

Раніше Оля Полякова розповіла світові про російських окупантів, які розстріляли авто з написом "Діти", в якому їхала подруга доньки співачки.

Пропонуємо вам підписатися на дружній РБК-Україна Telegram-канал STROEVA О ВОЙНЕ Украины и России.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
STYLER
ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)
ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)