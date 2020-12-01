Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+
Оля Цибульська відповіла на хейт в соцмережах, опублікувавши відверті кадри
Оля Цибульська, яка кардинально змінилася останнім часом, опублікувала скандальне відео. В кадрі - сідниці, що танцюють тверк, відображають протест співачки проти потоку хейта, з яким стикалася і продовжує стикатися артистка.
Тепер 34-річна співачка сміливо заявляє: Мені по барабану! Відеоролик став промо і відсиланням до свіжого треку співачки "По барабану".
Оля Цибульська записала скандальне відео (фото: instagram.com/cybulskaya)
Оля перерахувала приклади десятка коментарів з соцмереж, які 10 років не давали їй бути самою собою:
- Нема таланту - то показує ноги⠀
- 800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀
- Син - копія DZIDZIO ⠀
- Що не рот - то співачка ⠀
- Киця! Понапридумують якесь дурне⠀
- Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀
- А кліп бачили? Ні про шо⠀
- От раніше були пісні…⠀
- Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀
- Наше українське - не дотягує⠀
"Нехай тобі не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - додала артистка.
Оля Цибульська відповіла хейтерам
Зазначимо, що нещодавно розгорівся скандал, коли назовні вилізла історія стосунків Олі з учасником "Танців з зірками" танцівником Олександром Прохоровим.