Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+

Оля Цибульська відповіла на хейт в соцмережах, опублікувавши відверті кадри

Оля Цибульська, яка кардинально змінилася останнім часом, опублікувала скандальне відео. В кадрі - сідниці, що танцюють тверк, відображають протест співачки проти потоку хейта, з яким стикалася і продовжує стикатися артистка.

Тепер 34-річна співачка сміливо заявляє: Мені по барабану! Відеоролик став промо і відсиланням до свіжого треку співачки "По барабану".

Оля Цибульська записала скандальне відео (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля перерахувала приклади десятка коментарів з соцмереж, які 10 років не давали їй бути самою собою:

Нема таланту - то показує ноги⠀

800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀

Син - копія DZIDZIO ⠀

Що не рот - то співачка ⠀

Киця! Понапридумують якесь дурне⠀

Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀

А кліп бачили? Ні про шо⠀

От раніше були пісні…⠀

Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀

Наше українське - не дотягує⠀

"Нехай тобі не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - додала артистка.

Оля Цибульська відповіла хейтерам

Зазначимо, що нещодавно розгорівся скандал, коли назовні вилізла історія стосунків Олі з учасником "Танців з зірками" танцівником Олександром Прохоровим.