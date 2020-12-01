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Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 14:53
Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+ Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Світлана Мащенко

Оля Цибульська відповіла на хейт в соцмережах, опублікувавши відверті кадри

Оля Цибульська, яка кардинально змінилася останнім часом, опублікувала скандальне відео. В кадрі - сідниці, що танцюють тверк, відображають протест співачки проти потоку хейта, з яким стикалася і продовжує стикатися артистка.

Тепер 34-річна співачка сміливо заявляє: Мені по барабану! Відеоролик став промо і відсиланням до свіжого треку співачки "По барабану".

Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+

Оля Цибульська записала скандальне відео (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля перерахувала приклади десятка коментарів з соцмереж, які 10 років не давали їй бути самою собою:

  • Нема таланту - то показує ноги⠀
  • 800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀
  • Син - копія DZIDZIO ⠀
  • Що не рот - то співачка ⠀
  • Киця! Понапридумують якесь дурне⠀
  • Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀
  • А кліп бачили? Ні про шо⠀
  • От раніше були пісні…⠀
  • Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀
  • Наше українське - не дотягує⠀

"Нехай тобі не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - додала артистка.

Оля Цибульська відповіла хейтерам

Зазначимо, що нещодавно розгорівся скандал, коли назовні вилізла історія стосунків Олі з учасником "Танців з зірками" танцівником Олександром Прохоровим.

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