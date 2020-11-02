Спізнювалися на літак: Комаров розкрив деталі яскравої поїздки з коханою в Таїланд

Ведучий згадав про незабутній відпочинок з дружиною в Таїланді

Дмитро Комаров обожнює подорожувати зі своєю дружиною-красунею Олександрою Кучеренко. Правда, виходить у нього вкрай рідко через постійні експедицій. Так, нещодавно він згадав, як кохана вперше прилетіла до нього в Гонконг, де вони цікаво провели час. Тепер же Дмитро вирішив розповісти про насичену спільну подорожі в Таїланд і поділився в Instagram яскравими фото з особистого архіву.

Дмитро зізнався, що активно втягнувся в роботу ще з літа і, незважаючи на пандемію, подорожує і їздить в експедиції. Звичайно, ведуому доводиться непросто, адже процедура перетину кордонів та обмеження накладають свій відбиток, але перед труднощами він не пасує.

Телемандрівник згадав, як у цей же час рік тому побував у Таїланді з дружиною Олександрою Кучеренко.

Дмитро та Олександра провели незабутній час в Таїланді (фото: instagram.com/komarovmir)

"Коротка, але мегаяскрава відпустка, в перерві між китайськими сесіями-зйомками. Ми зустрілися в Бангкоку, одному з моїх улюблених міст поза домом... Прокидалися в Таїланді, побачивши з вікна Лаос, а вдалині шматочок М'янми, і просто пили свіжі кокоси. Зустрічали захід сонця і світанки в човні на Меконзі. Нічого не було, а просто їхали на орендованій машині, куди очі дивляться. Пробивали колеса і поспішали на шиномонтаж. Вечеряли там, де, проїжджаючи повз, бачили через вікно більше людей. А залишалися в кафе останніми, до пізньої ночі. Абсолютно випадковим чином будували весь маршрут. Ночували там, куди встигали доїхати. Спізнювалися на літак, приїжджаючи на реєстрацію на тук-туку за якісь хвилини до закриття гейти. Це було неймовірно круто. Це була свобода", - із захватом згадує Дмитро.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка весело провели час в Таїланді (фото: instagram.com/komarovmir)

За рік всі кардинальним чином змінилося і те, що тоді здавалося неймовірним, стало жахливою реальністю.



"Не міг подумати, що буду возити з собою купу масок і набір експрес-тестів, періодично сам собі колоти палець і перевіряти, чи не підчепив ковід. Що при першому кашлі буду бігти на ПЛР, і радіти, що це просто кашель", - ділиться телемандрівник.



Він згадав, як у січні 2020 року після поїздки до Китаю з дружиною дивився фільм "Зараження" і здавалося, що це всього лише вигадка режисера. Тепер же Дмитро мріє, щоб цей страшний "сон" швидше закінчився.

Нагадаємо, що раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розсекретила марну річ 2020.