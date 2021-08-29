"Організм здався": дружина Павліка стривожила заявою самопочуття і назвала причину проблем

Молода дружина Віктора Павліка, 27-річна Катерина Репяхова днями спантеличила підписників у соціальній мережі заявою про свій неприємний день і проблеми, але не стала давати пояснення , що ж сталося. Відомо тільки те, що молода мама з чоловіком, синочком Мішею і своєю великою сім'єю (до Катерини прилетіла в гості сестра з Ізраїлю з дітьми) відпочиває на Прикарпатті, де зараз гастролює Павлік. Так, пізніше Катерина, яка ділиться з шанувальниками подіями в житті, зізналася, що вибило її з рівноваги.

"Зі мною стався хронічний недосип. Мені вистачило днів 5 лягати в 12, вставати в 6-7. І я здалася, мій організм здався. У мене не було настрою, нічого. Виходить, що ці години вирішальні. Якщо лягати о 9-10, то я, себе почуваю краще, ніж лягати о 12 ночі. Бо там то один концерт, то другий, то Білозір, то День Незалежності, то Міша не засинав. І так вийшло, що я лягала спати пізно. Але я виспалася, і все встало на свої місця", - зізналася Репяхова і навіть вирушила на пробіжку, після якої відчула себе ще краще.

Катерина розповіла про причини нездужань (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина багато гуляє на свіжому повітрі і намагається якомога більше часу приділяти рідним, адже бачаться вони не часто – якщо раніше це траплялося два рази на рік, то через пандемію дружина Павліка не бачилася з близькими майже два роки.

"Залишилося зовсім небагато відпочинку, намагаємося останні дні провести разом максимум", - підписала один з кадрів вона.

Катерина проводить час з рідними на Прикарпатті (фото: instagram.com/repyahovakate)