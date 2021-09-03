Осадча і Горбунов повернулися до роботи після народження сина: стильний вихід пари

Катя Осадча 19 серпня народила третього сина, проте засиджуватися в декреті не стала. Всього через 5 днів після пологів вона зробила перший світський вихід , а через три тижні вже повернулася до роботи. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони відпрацювали на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками".

Ефектними фото в стильних нарядах Катя і Юра поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Багатодітна мама з'явилася на публіці в ефектному образі - ведуча вибрала чорне міні-плаття, поверх якого одягла прозоре плаття-сітку, прикрашене блискітками і облямоване пір'ям по подолу. Катя доповнила аутфіт оригінальним капелюшком з пір'ям, що нагадує шолом, а також сріблястими босоніжками на підборах.

В якості аксесуарів вона вибрала масивні сережки, а також зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Катя Осадча захопила формами через 3 тижні після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

"Back to business. Покі далеко до моєї ідеальної форми, але професійну форму тримати виходило краще. 5 вересня ми розпочинаємо наш новий телевізійний сезон", - написала Осадча під знімками.

Горбунов же поділився спільним фото з дружиною, на якому вони обидва заливисто сміються, позуючи в обнімку біля фотозони.

"Ми на роботі! Скільки радості! Презентація нового сезону "Танців з зірками". Дивимось вже цієї неділі!" - підписав фото ведучий.

Катя і Юра радіють, що знову працюють разом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Варто відзначити, що 37-річна Осадча дуже швидко повертається у форму після третьої вагітності. Це помітили і шанувальники, які залишили Каті і Юрі багато теплих слів в коментарях.