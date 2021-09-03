Осадча і Горбунов повернулися до роботи після народження сина: стильний вихід пари
Катя Осадча 19 серпня народила третього сина, проте засиджуватися в декреті не стала. Всього через 5 днів після пологів вона зробила перший світський вихід, а через три тижні вже повернулася до роботи. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони відпрацювали на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками".
Багатодітна мама з'явилася на публіці в ефектному образі - ведуча вибрала чорне міні-плаття, поверх якого одягла прозоре плаття-сітку, прикрашене блискітками і облямоване пір'ям по подолу. Катя доповнила аутфіт оригінальним капелюшком з пір'ям, що нагадує шолом, а також сріблястими босоніжками на підборах.
В якості аксесуарів вона вибрала масивні сережки, а також зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.
Катя Осадча захопила формами через 3 тижні після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)
"Back to business. Покі далеко до моєї ідеальної форми, але професійну форму тримати виходило краще. 5 вересня ми розпочинаємо наш новий телевізійний сезон", - написала Осадча під знімками.
Горбунов же поділився спільним фото з дружиною, на якому вони обидва заливисто сміються, позуючи в обнімку біля фотозони.
"Ми на роботі! Скільки радості! Презентація нового сезону "Танців з зірками". Дивимось вже цієї неділі!" - підписав фото ведучий.
Катя і Юра радіють, що знову працюють разом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Варто відзначити, що 37-річна Осадча дуже швидко повертається у форму після третьої вагітності. Це помітили і шанувальники, які залишили Каті і Юрі багато теплих слів в коментарях.
- Любить Юра Катю в кращому вигляді продемонструвати
- Як ви все встигаєте?
- Два позитивчики. Ви класні!!!
- Дуже позитивна фоточка, гарні
- Афигеть. Ніколи не бачила щоб ви так сміялися, дуже красиве фото
- Які красиві і щасливі!!! Успіхів!
- Матуся трьох дітей, дуже шикарна дівчина, приклад для всіх, форми ідеальні, клас
- Катерина, захоплююся вами не тільки як ведучою, але і як дружиною і мамою! Ви красуня у всіх сенсах цього слова
- Квітнете, Катенька!
- Маєте розкішний вигляд
- Ви дуже красива і в гарній формі після пологів
- Чарівна жіночка!
Нагадаємо, раніше Осадча і Горбунов здивували архівними шкільними фото - такими їх ще не бачили.