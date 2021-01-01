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Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по "валютним хатам"

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 15:38
Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по "валютним хатам" Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили відсвяткувати Новий рік в домашній сімейній обстановці, але з захоплюючою розважальною програмою. Вони також встигли завітати в гості до сусідів і друзів – Потапа і Насті Каменських.

Своїми пригодами у святкову ніч ведучі поділилися в InstaStories і показали новорічні вбрання.

Катя вибрала для особливої ночі в році чорне оксамитове полуприталенное плаття з довгими рукавами і асиметричною довжиною подолу від українського бренд Dresstoimpress. Верх вбрання навколо горловини і на плечах прикрашений вишивкою бісером, стразами і намистинами.

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Катя Осадча вибрала для зустрічі Нового року ошатне оксамитову сукню (фото: instagram.com/kosadcha)

Вартість розкішної сукні для сучасної Снігуроньки складає 19 400 грн.

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Скріншот: spazio.ua

Юрій же одягнув традиційний новорічний костюм Діда Мороза. Саме в такому вигляді він привітав синочка Івана.

Зіркова сім'я спочатку зустріла Новий рік вдома за святковим столом. До речі, не обійшлося без олів'є, фаршированих яєць і бутербродами зі шпротами – традиційних страв українців.

Катя в святкову ніч приміряла на себе роль діджея і увійшла у смак нової професії – їй помітно подобалося стояти за пультом і ставити новорічні треки.

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Катя стала новорічним діджеєм (фото: instagram.com/kosadcha)

Потім зіркова пара вирушила в гості до друзів і сусідів Потапа і Насті Каменських, у яких в новорічну ніч було весело і людно – прийшли рідні та близькі артистів.

Катя оригінально прокоментувала появу чоловіка в костюмі Діда Мороза: "Через відсутність роботи в новорічну ніч Юрій Миколайович ходить по валютним хатам". Всі присутні від душі посміялися над жартом ведучої.

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Осадча в сукні за 19 400 грн стала діджеєм, а Дід Мороз Горбунов пішов по &quot;валютним хатам&quot;

Катя і Юрій навідалися в гості до Потапа і Насті (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча у розкішній сукні-вышивнці за 40 000 грн показала, як відсвяткувала католицьке Різдво. До речі, серед гостей пари також можна було побачити Каменських і Потапа, який є хрещеним сина ведучих, Івана.

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