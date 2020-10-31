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Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 14:34
Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя і Юрій влаштували осінню романтику у Львові

Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють проводити вільний час активно. Зіркове подружжя багато подорожує і використовує будь-яку можливість вирватися з дому і подивитися щось нове і цікаве а також повернутися в улюблені місця. Так, на вікенд Катя і Юрій вирушили у Львів - це місто знакове для обох, адже саме тут відбулася їх перша романтична прогулянка. Фото опубліковані на сторінках ведучих в Instagram.

Пара вирушила в подорож на літаку. Варто зазначити, що в минулі вихідні ведуча побувала в цьому прекрасному місті, але тільки без чоловіка. Тепер же пара вирішила разом насолодитися прогулянками по старовинних вуличках і відвідала місцеву радіостанцію. Також Катя поділилася теплим спогадом про Львів.

"Перша наша романтична прогулянка з Юрієм Горбуновим була саме у Львові. Великодня подорож з кошиками в багажнику, саме тоді я дізналася, що таке обливаний понеділок, коли мене в квітні з чим до голови облили холодною водою", - поділилася спогадами Катя.

Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто

Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто

Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто

Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто

Осадча проговорилася про перше побачення з Горбуновим: пара повернулася в знакове місто

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичний променад у Львові (фото: instagram.com/kosadcha/ instagram.com/gorbunovyuriy)

Від компліментів для подружжя не втрималися не тільки шанувальники пари, але і знаменитості. Так, Злата Огневич написала: "Обожнюю вашу пару і творчий тандем".

  • Люблю вашу пару! Ви талановиті і дуже підходите один одному
  • Ви дуже класні
  • Ви чудові
  • Які ви гарненькі
  • Стильна Катя
  • Супер пара
  • Катерина, дуже добре виглядаєте, чудовий берет, Вам йде! Ніби десь у Парижі! І Юрій нічогенький!
  • Ви прекрасна пара

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином Іваном.

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