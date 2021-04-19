Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)
Зовсім скоро глядачі дізнаються ім'я нового переможця вокального проекту Голос країни 2021. А поки вболівають і голосують за фаворитів і насолоджуються образами та вбранням зіркових тренерів і ведучих. Так, Катя Осадча блищала в півфіналі проекту Голос країни 2021 в розкішному сонячному жовтому платті з цікавою деталлю, яку відразу побачили шанувальники, і це лише затвердило їх у думці, що ведуча чекає третю дитину.
Катя показала в Instagram яскравий фотосет з закулісся.
Вона красується у вечірньому вбранні з оборкою-баскою на талії, без бретелей, що дозволило відкрити їй лінію декольте. На шиї у Каті – акуратне розкішне кольє з каменів з смарагдовим великим в центрі, на руці – масивні каблучки, на ніжках – срібні боссоножки, розшиті стразами.
Ведуча акуратно уклала волосся і зробила легкий блискучий макіяж з шиммерними тінями персикового відтінку.
Катя Осадча приховувала кругленький животик за розкішним вбранням (фото: instagram.com/kosadcha)
На одному з кадрів Катя позує з чоловіком і співведучим Юрієм Горбуновим. Ведуча сперлась про надійне плече коханого чоловіків.
Катя Осадча та Юрій Горбунов разом вдома і на роботі (фото: instagram.com/kosadcha)
До речі, Горбунов зізнавався, що пара мріє про доньку. Можливо, закохані чекають появи на світ саме дівчинки – сестрички для їх сина вана і старшого сина Каті від попереднього шлюбу, Іллі.
Шанувальники ведучої знову заговорили про її вагітність, яку все складніше приховувати, і залишили компліменти.
- Очі навіть вагітні
- Вагітність личить
- Ви прекрасні
- Королева
- Катя така маленька
- Катюша, Ви - красуня!
- Катя, дуже гарне плаття
- Дух захоплює від такої ніжності і краси
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зворушив фото з синочком Іваном.