ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 16:36
Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото) Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Зовсім скоро глядачі дізнаються ім'я нового переможця вокального проекту Голос країни 2021. А поки вболівають і голосують за фаворитів і насолоджуються образами та вбранням зіркових тренерів і ведучих. Так, Катя Осадча блищала в півфіналі проекту Голос країни 2021 в розкішному сонячному жовтому платті з цікавою деталлю, яку відразу побачили шанувальники, і це лише затвердило їх у думці, що ведуча чекає третю дитину.

Катя показала в Instagram яскравий фотосет з закулісся.

Вона красується у вечірньому вбранні з оборкою-баскою на талії, без бретелей, що дозволило відкрити їй лінію декольте. На шиї у Каті – акуратне розкішне кольє з каменів з смарагдовим великим в центрі, на руці – масивні каблучки, на ніжках – срібні боссоножки, розшиті стразами.

Ведуча акуратно уклала волосся і зробила легкий блискучий макіяж з шиммерними тінями персикового відтінку.

Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)

Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)

Катя Осадча приховувала кругленький животик за розкішним вбранням (фото: instagram.com/kosadcha)

На одному з кадрів Катя позує з чоловіком і співведучим Юрієм Горбуновим. Ведуча сперлась про надійне плече коханого чоловіків.

Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)

Катя Осадча та Юрій Горбунов разом вдома і на роботі (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, Горбунов зізнавався, що пара мріє про доньку. Можливо, закохані чекають появи на світ саме дівчинки – сестрички для їх сина вана і старшого сина Каті від попереднього шлюбу, Іллі.

Шанувальники ведучої знову заговорили про її вагітність, яку все складніше приховувати, і залишили компліменти.

  • Очі навіть вагітні
  • Вагітність личить
  • Ви прекрасні
  • Королева
  • Катя така маленька
  • Катюша, Ви - красуня!
  • Катя, дуже гарне плаття
  • Дух захоплює від такої ніжності і краси

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зворушив фото з синочком Іваном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча Юрій Горбунов
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Частину України засипало снігом: з'явилися фото
Частину України засипало снігом: з'явилися фото