Осадча в розкішній сукні підкорила красою і підігріла чутки про вагітність (фото)

Зовсім скоро глядачі дізнаються ім'я нового переможця вокального проекту Голос країни 2021. А поки вболівають і голосують за фаворитів і насолоджуються образами та вбранням зіркових тренерів і ведучих. Так, Катя Осадча блищала в півфіналі проекту Голос країни 2021 в розкішному сонячному жовтому платті з цікавою деталлю, яку відразу побачили шанувальники, і це лише затвердило їх у думці, що ведуча чекає третю дитину.

Вона красується у вечірньому вбранні з оборкою-баскою на талії, без бретелей, що дозволило відкрити їй лінію декольте. На шиї у Каті – акуратне розкішне кольє з каменів з смарагдовим великим в центрі, на руці – масивні каблучки, на ніжках – срібні боссоножки, розшиті стразами.

Ведуча акуратно уклала волосся і зробила легкий блискучий макіяж з шиммерними тінями персикового відтінку.

Катя Осадча приховувала кругленький животик за розкішним вбранням (фото: instagram.com/kosadcha)

На одному з кадрів Катя позує з чоловіком і співведучим Юрієм Горбуновим. Ведуча сперлась про надійне плече коханого чоловіків.

Катя Осадча та Юрій Горбунов разом вдома і на роботі (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, Горбунов зізнавався, що пара мріє про доньку. Можливо, закохані чекають появи на світ саме дівчинки – сестрички для їх сина вана і старшого сина Каті від попереднього шлюбу, Іллі.

Шанувальники ведучої знову заговорили про її вагітність, яку все складніше приховувати, і залишили компліменти.