Осадча з вигорілими бровами показала помітний животик в бікіні: "так виглядає щастя"
Катя Осадча з молодшим сином Ванею в своє задоволення відпочила в Туреччині. Її чоловікові Юрію Горбунову довелося достроково повернутися в Україну, адже вдома його чекала робота, а ще приємна сімейна подія – весілля племінника. А ось без тата маленький Ваня дозволив собі попустувати і навіть облив маму водою, що викликало жартівливе обурення у Юрія. Так, телезірка з сином також повернулися до Києва, де, за її словами, нічим не гірше, ніж на курорті.
На сторінці в Instagram на показала фото з басейну, на якому позує в бікіні і демонструє помітно підрослий животик.
Катя відображена без грама макіяжу - вона виглядає максимально природно і не боїться показувати свої маленькі недосконалості, які є у всіх.
"Вигорівші брови, тонна кавуна і кілометри відкритої води - відпустка вдалася", - коротко резюмувала Катя.
Катя поділилася фото без макіяжу (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники запевнили ведучу, що вона виглядає відмінно і особливе становище її прикрашає ще більше.
- Яка ж Ви красуня. Вагітність вам личить
- Катя, ти така красива в особливому становищі
- Така справжня
- Катюня, у Вас такі красиві, живі, розумні очі, що ніхто не побачив вицвілих брів! І, взагалі, ви - красуня в усіх відношеннях!
- Дуже натурально красива і природна
- Катюша! Така ніжна! Природна краса!
- Так виглядає щастя
- Як приємно бачити природність у жінки
- Спасибі, що ви не намагаєтеся себе прикрасити, ви просто чудова
У Stories вона опублікувала кумедне фото з сином, який возиться на галявині біля будинку з машинкою, і показала свої маленькі домашні літні радості.
Катя показала радості сина і власне натхнення (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча розповіла про те, що встигла за літо завдяки "прискорювачу" всередині.