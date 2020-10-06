Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Співачка приміряла красивий і зручний наряд оверсайз

Успішна співачка і мама двох дітей Джамала дуже швидко після народження другого сина повернулася у форму і знову взялася за роботу. Однак про відпочинок зірка теж не забуває. З приходом осені вона побувала на прогулянці в одному з парків, де продемонструвала стильний образ, а також зворушила ніжністю з чоловіком, який склав їй компанію.

Свій лук артистка детально показала в Instagram. Джамала вибрала зручний і при цьому ефектний наряд в стилі оверсайз - білу сорочку, а також лляний брючний костюм рожевого кольору, які доповнила білими кросівками.

Волосся виконавиця виклала в легкі локони, а також зробила макіяж в тон наряду з ефектними чорними стрілками на очах.

Вона весело позувала на доріжках парках, а на одному з фото навіть підстрибнула.

"Осінь в рожевому кольорі", - підписала фото Джамала.

Пізніше зірка також поділилася цілою підбіркою милих селфи з чоловіком Бекіром.

"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" - поцікавилася співачка.

Джамала сходила на прогулянку в парк з чоловіком в красивому оверсайз образі рожевого кольору (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальникам сподобався образ Джамали і вони залишили багато теплих відгуків в коментарях.

Джамалочка ти - Світло, спасибі тобі за день

Який гарний і ніжний образ. Вам йде

Нереально красива! звідки такий чудовий костюм?

Красивооо, ніби весна :)

Дуууже красивий look і Ви теж

Костюмчик-бомба

Ваууу! Яка ніжна

Дуже гарно! Гарного настрою!

Суперська!

найкрасивіша на світі

колір Дуже красивий, вам дуже личить

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, чому їй довелося жити у друзів перший тиждень після народження другого синочка.