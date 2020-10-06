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Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Новость на русском → Вівторок 06 жовтня 2020 10:33
Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Співачка приміряла красивий і зручний наряд оверсайз

Успішна співачка і мама двох дітей Джамала дуже швидко після народження другого сина повернулася у форму і знову взялася за роботу. Однак про відпочинок зірка теж не забуває. З приходом осені вона побувала на прогулянці в одному з парків, де продемонструвала стильний образ, а також зворушила ніжністю з чоловіком, який склав їй компанію.

Свій лук артистка детально показала в Instagram. Джамала вибрала зручний і при цьому ефектний наряд в стилі оверсайз - білу сорочку, а також лляний брючний костюм рожевого кольору, які доповнила білими кросівками.

Волосся виконавиця виклала в легкі локони, а також зробила макіяж в тон наряду з ефектними чорними стрілками на очах.

Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловікомОсінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Вона весело позувала на доріжках парках, а на одному з фото навіть підстрибнула.

"Осінь в рожевому кольорі", - підписала фото Джамала.

Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловікомОсінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Пізніше зірка також поділилася цілою підбіркою милих селфи з чоловіком Бекіром.

"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" - поцікавилася співачка.

Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Джамала сходила на прогулянку в парк з чоловіком в красивому оверсайз образі рожевого кольору (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальникам сподобався образ Джамали і вони залишили багато теплих відгуків в коментарях.

  • Джамалочка ти - Світло, спасибі тобі за день
  • Який гарний і ніжний образ. Вам йде
  • Нереально красива! звідки такий чудовий костюм?
  • Красивооо, ніби весна :)
  • Дуууже красивий look і Ви теж
  • Костюмчик-бомба
  • Ваууу! Яка ніжна
  • Дуже гарно! Гарного настрою!
  • Суперська!
  • найкрасивіша на світі
  • колір Дуже красивий, вам дуже личить

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, чому їй довелося жити у друзів перший тиждень після народження другого синочка.

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