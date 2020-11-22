Було відчуття, що я підкаблучник: екс-чоловік Білик розкрив подробиці стосунків з нею

Дмитро Крляденко зробив зізнання про життя з співачкою

Ірина Білик зізнається, що з колишніми їй вдалося зберегти добрі стосунки, незважаючи на складності. Наприклад, історія кохання з Дмитром Коляденко не була простою – за словами зірки, він її ревнував і навіть піднімав руку, у чому сам шоумен кається. Розрив був гучним та болючим. Але зараз артисти прекрасно ладнають. Дмитро в рамках програми "Ж F*CKTOR" на YouTube-каналі Люкс ФМ зробив зізнання про життя і стосунки з колишньою дружиною і розповів подробиці про неї.

Шоумен зізнався, що обидві його екс-дружини, включаючи першу - хореографа і телережисера Олену Коляденко, були сильними і цілеспрямованими особистостями.

"Олена Коляденко, Ірина Білик – вони круті жінки. Вони більше заробляли, більше купували будинків, більше розуміють в бізнесі. У мене було відчуття, що я якийсь підкаблучник. Мені казали: купи їжу, винеси сміття", - згадав Коляденко.

Дмитро Коляденко знову заговорив про Ірину Білик

Шоумен зазначив, що із задоволенням підтримував співачку в її прагненнях, задумках, починаннях і був легким на підйом. У той же час він визнав, що був схильний до нападів ревнощів. "Я спочатку їй все дозволяв, а потім почав ревнувати", - пояснив артист.

Дмитро не проти, щоб кохана займалася справою, яка їй до душі, а не сиділа в чотирьох стінах.

"Мені дуже подобається, коли дівчинка трудяжка. Вона працює, і їй це подобається, вона отримує від цього задоволення. Я за те, щоб дівчинка була не вдома. Я сам чудово готую, прибираю. Коли моя половинка хоче круто працювати і радувати інших, для мене це тільки щастя", - запевняє шоумен.

Нагадаємо, що раніше популярний український режисер розкрив правду про справжню Ірину Білик .