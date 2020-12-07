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Відчула, що мені потрібен шматок м'яса: Санта Дімопулос відверто розповіла про свою дієту

Новость на русском → Понеділок 07 грудня 2020 16:11
Відчула, що мені потрібен шматок м'яса: Санта Дімопулос відверто розповіла про свою дієту Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Переможниця проекту "Танці з зірками 2020" Санта Дімопулос відверто розповіла, якою нелегкою ціною дісталася їй перемога у проекті. Нескінченні репетиції, стрес, хвилювання, травми - зірка поділилася найпотаємнішим в інтерв'ю для INSIDER.UA.

Санта зізналася, що вона вважала, що ніщо не може в значній мірі вплинути на її внутрішній спокій або розбалансувати її емоційний стан. Але навантаження на танцювальному проекті були такі величезні, що фізична перевтома зробила свою справу.

Щоб відчувати себе добре, Санта регулярно ставила вітамінні крапельниці і медитувала. Завдяки першому, Дімопулос навіть перенесла безсимптомно коронавірус. Також співачка веде здоровий спосіб життя, що теж надає сил, вона зізналася, що любить просту їжу і не любить, коли на тарілці лежить "вишуканий ребус". Також зірка раніше була вегетаріанкою, але відійшла від цієї ідеї.

"Для мене справжня жива їжа – це каші, овочі, зелень, відварне м'ясо, яйця, риба. У своєму житті я встигла побувати вегетаріанкою – я не їла м'яса рівно стільки, скільки відчувала, що мені зараз воно не потрібно.

В якийсь момент я відчула, що мені потрібно з'їсти шматок м'яса – і я з задоволенням це зробила. Я ніколи не буду сидіти і сперечатися про те, що правильно харчуватися саме так, а ось так – ні. Я вважаю, важливо вміти розмовляти з собою і чути себе. Не подумайте, що я божевільна. Ти сам завжди знаєш, що для тебе краще. Я б не стала вибирати дієту, орієнтуючись на моду", - розповіла Санта.

Відчула, що мені потрібен шматок м'яса: Санта Дімопулос відверто розповіла про свою дієтуСанта Дімопулос розповіла про свою дієту (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає головними переможцями Танців з зірками.

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