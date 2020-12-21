Сліпуча: Кім Кардашьян демонструє досконалі форми в сріблястому total look

Кім Кардашьян обожнює проводити час зі своїми дітьми. Зірка мережі у перервах між численними проектами намагається приділити час кожному. Цього разу вона поїхала зі старшими - донькою Норт і сином Сейнтом - на каток. Зірка показала відео, на якому вона впевнено рухається на ковзанах під різдвяну мелодію, поки малі все ще бояться відійти від бортика. Втім, веселощам це не заважало!

Кім з дітьми на ковзанці (відео: instagram.com/kimkardashian)

Для зимової прогулянки Кім обрала вбрання стильне і спокусливе. Вона одягла сріблястий короткий пуховик, а також облягаючі штани й рукавички з такого ж матеріалу. Довге волосся вона розпустила по плечах, макіяж зробила зі своїми фірмовими прийомами. Завершували бездоганний лук стильні окуляри у вузькій оправі.

Святкове і життєрадісне відео з перших хвилин зібрало масу позитивних відгуків. Шанувальники не можуть намилуватися досконалими формами зірки, які вона вміло підкреслила зимовими речами. А також нахвалитися, яка вона чудова мама.

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