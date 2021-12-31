Особливий кайф: Каменських розсекретила свій несподіваний талант і вражаючі плани з чоловіком

Настя Каменських підводить підсумки року, що минає і ділиться своїми висновками і одкровеннями з шанувальниками - співачка намагається створювати для них корисний контент в соцмережах. Наприклад, розповіла, які фільми можна подивитися під розслаблений настрій першого дня нового року.

Зірка дала інтерв'ю виданню insider.ua і розповіла про приховані таланти, підсумкові інсайти 2021 і плани з коханим чоловіком Потапом.

Цього року Настя вперше поставила вдома ялинку. Виявилося, що декор і прикраси вона обожнює робити власними руками і дарує свої вироби рідним і близьким в якості презентів.

Настя вперше встановила вдома ялинку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Часто сама роблю свічники, придумую новорічний декор для холу і сходів. Для мене робота руками - це особливий кайф, спосіб зняти втому і емоційну напругу. Свого роду ретріт", - зазначила Настя.

Рік видався для співачки складним, адже в січні она втратила тата - Олексія Жмура.

"Я дуже сумую за папою і намагаюся якомога частіше говорити своїм близьким, як сильно я їх люблю", - зізналася артистка.

Настя пережила непростий рік (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя зазначила що, незважаючи на всі труднощі і втрати, вона встигла набагато більше, ніж очікувала. У той же час, співачка навчилася стримувати шалений ритм життя і знаходить час на себе і свої внутрішні потреби, давати собі перепочинок.

"У новому році я точно буду приділяти більше уваги питанням ментального здоров'я. 2021-ий був для мене роком перезавантаження, переосмислення себе. Я багато усвідомила і, нарешті, змогла прийняти себе такою, яка я є, з усіма своїми достоїнствами і недоліками. У новому році хочу розкрити себе в повну силу - і як артист, і як особистість", - поділилася планами артистка.

Варто зазначити, то в цьому році Настя перенесла коронавірусну інфекцію, після чого у неї вперше в житті почалися панічні атаки.

Потап для Насті - підтримка і опора у всьому (фото: instagram.com/kamenskux)

Детальніше своїм досвідом на шляху до відновлення вона поділилася в реаліті-шоу "Девочки рулят", знятому під час поїздки співачки з подругою і дизайнером Ганною Андрійчук і мамою Лідією Петрівною в Мексику.

"Багато писали мені в коментарях, що мій досвід боротьби з тривогою і панічними атаками допоміг їм впоратися з їх власними психологічними проблемами. Я відчуваю, що саме сьогодні людям як ніколи важлива підтримка", - переконана знаменитість.

"Для мене стало справжнім одкровенням, що так багато людей навколо переживають те ж саме. Намагаються знайти внутрішню опору, позбутися нав'язаних суспільством стереотипів і навчитися приймати і чути себе", - розповіла артистка.

Потап і Настя Каменських зібралися в січні в Мексику (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона поділилася планами на зимову відпустку з коханим. Виявилося, парочка зібралася знову рвонути в улюблену Мексику.

"Ми з Льошею проведемо відпустку в теплій латинській країні, яка вже стала для мене рідною. Я так люблю місцеву культуру і музику! Хочу наповнитися цим вайбом, набратися сил і натхнення", - додала Настя.