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Остапчук і Горняк зробили зізнання перед самісіньким весіллям: я не обіцяю

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 14:00
Остапчук і Горняк зробили зізнання перед самісіньким весіллям: я не обіцяю Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Дмитрий Войналович

Володимир Остапчук та Христина Горняк стануть чоловіком і дружиною 15 жовтня

Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк відбудеться вже 15 жовтня на березі Дніпра.

Перед цим важливим днем наречена написала в Instagram дуже зворушливий пост, в якому поділилася емоціями від очікування свята.

"Сьогодні я ночую одна в готельному номері. Я так вирішила і вважаю, що так краще для пари. Я хочу побути в тиші і наодинці з собою і своїми думками. Якщо до мене прийдуть хвилювання перед сном, я вижену їх геть. Адже завтра сонячний день. Завтра день, якого ми чекали, я пам'ятаю, як ти мріяв, щоб я йшла до тебе в білому платті, і завтра так буде! Завтра день, коли всі будуть танцювати, співати і радіти за нас. Завтра ми скажемо один одному чарівні слова і пронесемо їх по життєвому шляху! Завтра наш день! Я чекаю тебе, мій милий! Обіймаю", - написала дівчина, опублікувавши фото з готелю.

Остапчук і Горняк зробили зізнання перед самісіньким весіллям: я не обіцяю

Христина Горняк в готелі на березі Дніпра (фото: instagram.com/kristygor)

В коментарях до посту ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" відповів, що "це дуже зворушливо...".

"Мила моя, завтра Наш день і я не обіцяю, що зможу стримати сльози захоплення", - зізнався Володимир.

Нагадаємо, Володимир Остапчук напередодні весілля висловився про дітей і стосунки з екс-дружиною.

Раніше нумеролог розкрила майбутнє шлюбу Остапчука та його коханої.

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