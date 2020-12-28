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Остапчук розповів, як точно здивувати подарунком: зовсім неважливо, скільки тобі років

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 12:45
Остапчук розповів, як точно здивувати подарунком: зовсім неважливо, скільки тобі років Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Популярний ведучий і шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно здивував усіх напередодні жорсткого карантину, поділився ідеями оригінальних подарунків, які можна зробити близьким людям.

За словами ведучого шоу "Маска" на каналі "Україна", він частіше запитує, що людина хоче отримати в подарунок, що любить, особливо з дитинства.

"Знаєте, нам на весілля подарували сервіз у формі рибок – це крута відсилка до дитинства. І це точно було несподівано! Я б хотів щось подібне, ті ж коричневі солдатики, які у мене колись були, або конструктор, якщо це дівчинка – Барбі. І зовсім неважливо, скільки тобі років. В душі кожен з нас залишається дитиною", – зізнався Володимир за лаштунками шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Телеведучий дуже любить і дарувати, і отримувати враження та емоції. Наприклад, це може бути політ в аеротрубі, картинг, квест, подорож кудись на кілька днів.

"Можна підійти до вибору подарунка з гумором. У мене є знайомий, якому на тридцятиріччя подарував тонометр і крем для фіксації протезів, тому що "дідок зайшов вже на четвертий десяток". З того, що ще мені подобається, це тематичні сімейні светри з оленями, або великі шкарпетки, які можна причепити і потім покласти в них подарунки", – розповів шоумен.

Остапчук розповів, як точно здивувати подарунком: зовсім неважливо, скільки тобі років

Володимир Остапчук з дружиною Христиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук заінтригував новиною про дитину.

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