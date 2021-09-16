Остапчук про сімейне життя: "Христина іноді жартує, що вона - дружина моряка"

Напередодні вони завітали в студію програми "Ранок з Україною", яка виходить на каналі "Україна", і відверто розповіли про свої стосунки.

Пара не тільки часто з’являється на світських заходах, але й полюбляє тішити своїх фоловерів кумедними відео, які вони знімають у себе вдома чи на відпочинку. Як з’ясувалося, ідеї для цих роликів здебільшого належать саме чоловіку.



"За гумор і креатив у нашій парі відповідає Володимир. У нього стільки ідей, я б ніколи такого не придумала!" - каже Христина.

Блискавичне почуття гумору Володимира відзначають і шанувальники гіпершоу "Маска", в якому ведучий щоразу постає у нових чудернацьких образах. Та сам шоумен зазначає, що без дружини ці відео не були б такими популярними.



"Ініціатором здебільшого дійсно є я, але без відповіді Христини це неможливо. Вона дуже багато жартує, у неї класне почуття гумору, тому відео виходять такі смішні і кумедні", - розповідає ведучий.

Крім того, пара коротко відповіла на питання щодо їхнього побуту. Так, головна на сімейній кухні Остапчуків - Христина, а ось довше збирається Володимир. А ще саме чоловік у їхній парі більше працює.

"Христина іноді жартує, що вона - дружина моряка", - зазначив Остапчук.

Володимир і Христина (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)