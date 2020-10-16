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Остапчук на своєму весіллі потискав маму Сердючки: мрія і кайф!

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 08:59
Остапчук на своєму весіллі потискав маму Сердючки: мрія і кайф! Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Остапчук та Христина Горняк зіграли пишне весілля в ресторані під Києвом

Володимир Остапчук та Христина Горняк 15 жовтня стали офіційно чоловіком та дружиною. Але яке ж весілля без Сердючки? 36-річний шоумен зробив своїй 33-річній нареченій великий сюрприз, запросивши на веселощі головну українську зірку з її шоубалетом.

Пізніше в Instagram-stories Горняк (яка тепер Остапчук) з'явилися і короткі відео, на яких Сердючка співає, гості танцюють, а наречений обіймається з мамою Вєри.

Шоумен цілком офіційно назвав своє одруження "весіллям року". Пара запросила 45 гостей в ресторан елітного котеджного містечка Золоче, що під Києвом. Христина встигла змінити три наряди за вечір, а наречений - станцював, заспівав і навіть розплакався.

Ранок весілля почалося зі знайомства батьків пари, які в цей день вперше зустрілися. А ніч перед весіллям наречений і наречена, згідно з традицією, провели окремо.

Нижче дивіться найгарячіші моменти з весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк, на якій співала і танцювала сама Сердючки.

"Мрія!" - підписала одне з відео наречена.

"Кайф!" - написано на іншому ролику.

Сердючка на весіллі Остапчука і Горняк (відео: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, що заручини і весілля Остапчука та його нової обраниці стали досить швидкоплинною подією. Адже шоумен тільки восени оголосив про розставання з Оленою Войченко (з нею він був з 2007-го). У пари двоє спільних дітей - Емілія (6 років) і син Еван-Олександр (2 роки).

Але і на шляху до цього щасливого дня Володимир і Христина постали перед труднощами. Позаяк на дворі 2020-й, то завадив їм зіграти весілля ще на початку вересня коронавірус. Вони обидва перенесли хворобу, а Остапчук особливо важко.

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