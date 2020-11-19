Остапчук знову заговорив про свою екс-дружину: постраждають діти

Остапчук та Олена Войченко були одружені більше 12 років

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук розповів про свою колишню дружині Олені Войченко. Подружжя прожило разом більше 12 років. Але в минулому році пара розлучилася і свідками процесу стали всі українці, які обговорювали стосунки сім'ї в соцмережах.

"Ми розійшлися в серпні того року і я їй відразу сказав (колишній дружині - Ред.). Давай не будемо це виносити. Від цього в першу чергу постраждають діти. Мені зараз важко говорити. Але я не сказав жодного поганого слова на її сторону. Я ж розумію, що від цього будуть страждати діти і їх психіка", - розповів Володимир у програмі "Зірковий шлях".

Також телеведучий пояснив, що протягом усього року спілкується з дітьми і підтримує з ними дружні і хороші відносини.

"Для мене було б ідеально, щоб між нами не було ніяких розбіжностей з цього приводу", - зазначив Остапчук.

За словами Володимира, він з колишньою дружиною Оленою намагався склеїти зіпсовані стосунки. Було багато спроб, але парі не вдавалося відновити втрачену любов.

"Зараз я не дуже часто бачуся з дітьми. Десь 2-3 рази в тиждень. Я бачився частіше, але це не від мене залежить", - розповів шоумен.

Володимир Остапчук розповів про колишню дружину і дітей

Нагадаємо, що після розлучення з Оленою Войченко телеведучий одружився на нотаріусі Христині Горняк. Пара провела медовий місяць у Туреччині.

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