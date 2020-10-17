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Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

Новость на русском → Субота 17 жовтня 2020 17:42
Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля Володимир Остапчук та Христина Гірник (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Lite

Молодята поділилися подробицями весілля

Володимир Остапчук та його обраниця Христина Горняк 15 жовтня офіційно стали чоловіком і дружиною. У мережу потрапило чимало фото з пишної і атмосферної урочистості пари. Наречена змінила за день три вбрання, а наречений приготував для неї сюрприз – пісню у власному виконанні та виступ феєричною Вєрки Сердючки. На сторінках в Instagram пара поділилася деталями торжества і розповіла, куди поїхала у весільну подорож.

Так, молодята вирушили до Туреччини всього на чотири дні, щоб встигнути до закриття сезону. Крім того, в Києві пару чекають справи.

Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

Фото: instagram.com/kristygor

Також Христина і Володимир відповіли на запитання підписників. Наприклад, дружина шоумена розповіла, що слова до своєї весільної пісні-подарунку ведучий написав сам.

Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

фото: instagram.com/kristygor

Також вона уиточнила, хто вів її під вінець. Виявилося, до вівтаря Христина йшла з відчимом, адже її батько не зміг приїхати на свято, але передав круте відеопривітання для молодої сім'ї.

Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

фото: instagram.com/kristygor

Володимир розповів про головні ласощах церемонії – весільний торт. Десерт складався з трьох шарів з різними смаками.

Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Христина уточнила, що їх весілля було не просто зворушливим, але і веселим. Під час обміну клятвами Володимир не міг стримати сліз і насилу зачитував слова. Пара пообіцяла, що пізніше поділиться з підписниками ам'ятними фрагментами торжества і опублікує свою відео-love story.

Шоумен показав обручку дружини. Прикрасу зроблено з вух сплавів – білого і жеовтого золота, а на ній красується напис: "Разом ми можемо все". Також він зазначив, що вони з дружиною планують дітей.

Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

Остапчук з дружиною розсекретив, куди вирушив у весільну подорож і розкрив деталі весілля

фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що перший весільний танець Вови і Христини оцінювала спеціально запрошена гостя - Вєрка Сердючка.

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