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Як залишатися молодою і красивою: секрети від Злати Огнєвіч

Новость на русском → Субота 19 вересня 2020 08:00
Як залишатися молодою і красивою: секрети від Злати Огнєвіч Злата Огнєвіч озвучила секрет молодості і краси (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Дмитрий Войналович

Злата Огнєвіч поділилася своїми щоденними ритуалами, які допомагають їй залишатися неперевершеною

Злата Огнєвіч дала пораду, яка допоможе кожній дівчині завжди виглядати чарівно. Причому для цього не потрібно витрачати багато коштів на косметологів та візажистів.

"Хочу як можна довше залишатися молодою, енергійною і красивою. Тому три рази в тиждень займаюся фізкультурою. До речі, важливо це робити систематично", - зізнається співачка за лаштунками шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

Дівчина каже, що вже через кілька місяців вона помітила результати.

"Стала краще себе почувати. Більш того, перестала підхоплювати вірусні інфекції. А ще перебуваю в ейфорії від того, що мені все вдається під час тренувань", - зазначає Злата.

Артистка зізнається, що виконує щоденні ритуали, які також впливають на її самопочуття, зовнішній вигляд і настрій.

"Прокидаюся і посміхаюся. Навіть якщо перші хвилини у мене штучна посмішка, вона все одно заряджає на позитив. Потім я включаю вініловий програвач. Зазвичай слухаю джаз або ф'южн. І йду готувати смачний сніданок та смузі", - резюмує співачка.

Як залишатися молодою і красивою: секрети від Злати ОгнєвічЯк залишатися молодою і красивою: секрети від Злати ОгнєвічЯк залишатися молодою і красивою: секрети від Злати ОгнєвічЯк залишатися молодою і красивою: секрети від Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч завжди виглядає приголомшливо (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше Злата Огнєвіч похвалилася пружним пресом в стильному total white образі.

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