Я залишив їй все: Андре Тан розлучився з дружиною після дев'яти років шлюбу

Про це модельєр розповів в ефірі програми "Світське життя" і зізнався, що вони вже майже рік не живуть разом.

Крім того, Тан поділився, що розлучився з Харченко на дружній ноті.

"Ми дев'ять років були разом. Я дуже поважаю свою колишню дружину Аліну, тому що вона мені народила дочку Софію. Ми починали з дружби і закінчили дружбою", - розповів дизайнер.

Що стосується причин розставання, то модельєр заявив, що виною всьому дизайнерські амбіції Аліни. За його словами, піком у шлюбі стали сварки на тлі нової лінійки одягу, яку запустила Харченко. Дизайнер намагався допомогти їй і саме через роботу виникало дуже багато конфліктів.

"Почалися сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings і я почав їй рекомендувати, що і як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. і саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок", - поділився Андре.

Андре Тан і його дружина Аліна Харченко (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Він додав, що при розлученні залишив дружині все їхнє майно: великий будинок з великою ділянкою землі і навіть купив новий автомобіль.

"Я залишив їй все. Я залишив їй великий будинок на 500 квадратів, я купив їй новий автомобіль, я щомісяця плачу великі аліменти. Вже пройшло більше півроку і ми нормально спілкуємося", - заявив модельєр.

Відео: Андре Тан розповів про розлучення з дружиною

Харченко також сповістила всіх про розлучення - у своєму Instagram дівчина виклала спільне фото з колишнім чоловіком і подякувала йому за все.

Аліна подякувала колишньому чоловікові за прожиті разом 10 років (фото: instagram.com/alina_kharechko)

"Я дякую тобі за ці 10 років разом, Андрію Миколайовичу! Ми побудували класний бізнес і мережу в 52 магазини ATAn, народили дуже красиву дочку, пережили з тобою 2 банкрутства і кілька криз в нашій компанії, але в підсумку зробили її рентабельною. Я навіть не знаю, як назвати мою позицію в нашому бізнесі - іноді я була HRом, іноді фінансовим аудитором, іноді криза-менеджером, іноді PR - директором. Я дякую тобі за цей досвід! Дякую тобі за все: ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо, у моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися", - написала Аліна.

Нагадаємо, Андре Тан і Аліна Харченко таємно одружилися на Мальдівах в жовтні 2012 року. На церемонії були присутні тільки наречений і наречена. У 2016 році у пари народилася дочка Софія.