Залишив і переписав все: Остапчук поскандалив зі "Світським життям" через своїх дітей

Володимир Остапчук опублікував чеки про переказ коштів на потреби дочки та сина

Володимир Остапчук після новини про розлучення з дружиною Оленою Войченко став героєм скандальних світських хронік, а звістка про те, що ведучий знову одружується ще більше розпалила інтерес громадськості.

Так, ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" дав чимало інтерв'ю з новою обраницею, нотаріусом Христиною Горняк на тему особистого життя. В останньому з них, для програми "Світське життя", знятому в гольф-клубі і яке вийшло в ефір у суботу, 3 жовтня, вони розповіли про підготовку до весілля, лікування від коронавірусу та відповіли на ряд вельми відвертих запитань Каті Осадчої.

Після виходу передачі в ефір, Володимир обурився тим, як був змонтований сюжет, звинуватив автором програми в умисному розпалюванні конфлікту і заявив, що його відповідь на питання про фінансування та забезпечення дітей вирізали.

Так, він записав ряд сторіс в Instagram, в яких представив свою версію того, що відбувається і навіть показав чеки, як доказ того, що регулярно допомагає дочці Емілії і синові Евану і покриває всі їх потреби.

Володимир Остапчук

Катя Осадча задала Володимиру питання про придбання для його нареченої автомобіля Range Rover за більш 50 тисяч доларів і згадала заяви екс-дружини шоумена Олени Войченка про те, що він не виділяє кошти на утримання сім'ї.

"Мабуть, щоб надати "скандальності" ситуації "Світське життя" вирішило зробити для мене дуже дивну річ. Моя відповідь на це питання вирізали. Я сказав, що люблю своїх дітей, ніколи навіть не подумаю про те, щоб їх залишити, і забезпечую їх", - пояснив ведучий.

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Крім того, Володимир заявив, що у випуску "подмонтували" відповідь його нареченої Христини на питання про те, чому вона похвалилася в соцмережах дорогим подарунок від коханого: "тобто одне питання і зовсім інша відповідь. А мою не взяли взагалі".

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Володимир не на жарт розлютився і тут же почав роз'яснювати ситуацію.

"За попередній рік я ні слова не сказав з приводу всього цього галасу навколо розлучення. Я тільки захищався і виправдовувався. Прийшов один раз і сказав – це не так, тут неправда. І поганого не скажу, хоча скелети є в шафі у кожного. Повірте, це проходили сотні сімей", - зазначив він.

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"Хочете сенсацій – будь ласка. Тільки залиште в спокої моїх дітей і їх нервову систему. І мою сім'ю. Я за них буду до кінця", - запевнив шоумен.

Він звернувся з проханням до авторів програми: "Якщо хочете хайпи, не робіть це так непрофесійно і підло. Перший раз в житті я пишу такі речі комусь. Але у мене є особисті кордону, і у моєї сім'ї. І якщо ви втрутилися – отримаєте відповідь".

Остапчук заявив, що щомісяця виділяє гроші на утримання сина Евана і дочки Емілії. Він платить близько 30 тис. гривень за приватні дитсадок і школу, а 25 тис гривень виділяє на продукти.

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Зірковий батько зазначив, що з дітьми він проводить мінімум 2-3 дні в тиждень і сам купує для них одяг. В якості підтвердження своїх слів Остапчук показав чеки.

Також він запевнив, що одягає дітей, виділяє їм кошти на поїздки до моря і тенісну академію.

"Як чоловік, я повинен був зібрати валізу, залишити все і піти. І я це зробив. Я залишив і переписав все. І я ніколи не залишу своїх дітей", - спалахнув шоумен.

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Христина також висловила свою думку щодо конфліктної ситуації та підтримала свого обранця і заявила, що їй набридло "мовчати на неправду".

"Вирішили хайпонути і вставити інший відповідь, тим самим додавши "скандального забарвлення" і зробити з мене стерву, а з Вови ще гірше", - обурилася наречена ведучого в сторіс.

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До речі, раніше Володимир Остапчук поділився відвертою історією про наречену Христину Горняк і їх романтичну поїздку в Париж.