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Залишаються безпорадними: Могилевська зробила заяву про сучасних артистів

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 11:34
Залишаються безпорадними: Могилевська зробила заяву про сучасних артистів Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка розповіла, яку школу життя у шоу-бізнесі пройшла

Наталя Могилевська в останній час радує шанувальників молодим квітучим зовнішнім виглядом і ділиться з ними фото з нових стильних фотосетів. Співачка намагається підтримувати гарний настрій підписників мотиваційними постами і вже готує для них щось нове і цікаве, наприклад, пообіцяла зачитати реп! Також Наталя згадала про своє сходження на зірковий Олімп і порівняла себе з сучасними артистами.

Вона опублікувала в Instagram знімок, на якому зображена біля столика в гримерці. Вона позує в білій сукні- туніці з блискучою люрексовою ниткою і приміряє оригінальні масивні сережки-пензлики. Вона віддала перевагу легкому макіяжу і ніжній рожевій помаді.

Залишаються безпорадними: Могилевська зробила заяву про сучасних артистів

Наталя згадала про свій шлях у шоу-бізнесі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Колись я сама шила собі костюми, сама готувала себе до виступу. Я вважаю, що артисти, які сьогодні проходять через телевізійні проекти, в яких велика команда робить все за них, іноді залишаються безпорадними в екстрених ситуаціях. Кожен артист повинен вміти сам себе підготувати до виступу. Друзі, колеги, учні мої, справжній керівник той, хто пройшов від простого водія до міністра автотранспорту. В цю схему я вірю більше за все, вона сама надійна", - запевнила знаменитість.

"Наталочко, ви просто красуня", "На стилі", "В точку. Наташа, ти бомба", "Наталя, Ви блондинка просто вогонь", "Ти супер", – писали коментатори під постом, розділивши думку співачки.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська раптово зізналася в почуттях колезі Ірині Білик.

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