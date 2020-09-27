Відбити все, що можна: Санта Дімопулос травмувалася на репетиціях Танців з зірками 2020

Зірка зробила зізнання про складнощі підготовки до п'ятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020"

Санта Дімопулос – одна з найсильніших учасниць і фавориток "Танців з зірками 2020". Разом з партнером Максом Леоновим вона впевнено рухається до фіналу і вражає танцювальними здібностями та експерссією на головному майданчику країни суддів і глядачів. Так, під час підготовки до п'ятого прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" вона отримала чимало травм. Часом знаменитості було дуже складно, але вона не збирається здаватися, падати духом і жаліти себе, про що написала докладний пост в Instagram.

У неділю, 20 вересня, Санта вразила глядачів пронизливим контемпорарі, який присвятила батькові, який помер. Вона поділилася закулісними кадрами виступу. Артистка порівняла четвертий прямий ефір з сеансом психотерапії. "Важко, боляче, але це потрібно було зробити, потрібно було сказати і показати", – зізналася вона.

Весь тиждень дівчина посилено тренувалася і готувала новий номер, причому не обійшлося без жертв – синці, забої, робота на знос.



⠀Санта Дімопулос показала фото бекстейджу четвертого ефіру "Танців з зірками 2020" (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Ці сім днів пройшли під знаком "відбити все, що можна". Підготовка до номера виявилася дуже травматичною і виснажливою. Але за цей місяць робота на знос увійшла в звичку: кожен день я встаю, поринаю в кругообіг тренувань-зустрічей - зйомок... робота-робота-робота... запах мого малятка – ага, здається я вдома. Сон. І з ранку – все заново. Про нову тижня мені нагадують тільки нові синці і забої", - зізналася вона.

Зірка вже готова була почати жаліти себе, але усвідомила, наскільки крихке і коротке людське життя і як його треба цінувати, насолоджуючись кожним моментом, у всіх проявах.

"Я думаю, що любов і підтримка – це найцінніше, що ми можемо дати одне одному. Нічого ціннішого в нас і немає, по суті. Я безмежно щаслива, що у мене є підтримка від рідних мені людей, які поруч, у ваших коментарях, відгуках та повідомленнях. Дуже це ціную і завжди про неї пам'ятаю", - запевнила Санта.

Нагадаємо, що раніше Сану Дімопулос висловилася про конкуренцію на "Танцях з зірками 2020" з Надією Мейхер.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос замилувала зворушливими фото з першого дня народження донечки Софії.