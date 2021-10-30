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Віддаюся повністю: "іншу" Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап

Новость на русском →
Субота 30 жовтня 2021 19:17
Віддаюся повністю: "іншу" Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва зізнається - до будь-яких експериментів ставитися насторожено, але цікавість і жага до пізнання нового і змін підштовхує її до виходу із зони комфорту. Ось і зйомка для культового журналу Vogue в невластивих для співаки образах стала для неї особистим викликом і приголомшливою можливістю розкритися по-новому.

Фото в несподіваних і сміливих образах артистка поділилася на сторінці в Instagram.

На першому знімку Надя позує топлес, прикривши оголені груди руками. Здається, що на обличчі зірки немає макіяжу. Другий знімок - зухвалий і розкутий. В фокусі - Надя в стильному топ-жилетка і широких шкіряних штанах з низькою посадкою, укладання нагадує ірокез. Третє фото - Надя в сукні з великих паєток грайливо підняла поділ вбрання і впритул дивиться в камеру.

Віддаюся повністю: &quot;іншу&quot; Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап

Віддаюся повністю: &quot;іншу&quot; Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап

Віддаюся повністю: &quot;іншу&quot; Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап

Надя Дорофєєва показала сміливі чорно-білі експерименти (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Для мене журнал Vogue - як Греммі в світі музики! Завжди відчуваю фізичне задоволення, коли перегортаю його сторінки. Ще більше задоволення - побачити на цих сторінках нову себе! Обожнюю експериментувати, хоч мені завжди це складно дається. Але, коли потрапляю в руки професіоналів, віддаюся повністю". - зізналася зірка.

"Дуже", - написав вражений Потап. Інші зіркові друзі Наді також не змогли приховати захоплення.

Шанувальники кинулися порівнювати свою улюбленицю зі світовими зірками, а також зазначили, що на чорно-білих кадрах в несподіваних образах її складно впізнати.

  • Не схожа на себе, але все рівно дуже
  • Мені спочатку здалося, що це Лурдес (дочка Мадонни). Ви прекрасні, вітаю
  • Сильно красива
  • Навіть не впізнала. Яка шикарна, завжди прекрасна, але тут прямо інший вайб
  • Які красиві фотки
  • Круто
  • Схожа на Шер. Ти сама по собі нам подобаєшся
  • Шикарна і найкраща
  • Копія Гаги, на цих знімках, сама не своя

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам, що її стомлює і вибиває з колії.

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Надя Дорофеєва
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