Віддаюся повністю: "іншу" Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап

Надя Дорофєєва зізнається - до будь-яких експериментів ставитися насторожено , але цікавість і жага до пізнання нового і змін підштовхує її до виходу із зони комфорту. Ось і зйомка для культового журналу Vogue в невластивих для співаки образах стала для неї особистим викликом і приголомшливою можливістю розкритися по-новому.

Фото в несподіваних і сміливих образах артистка поділилася на сторінці в Instagram .

На першому знімку Надя позує топлес, прикривши оголені груди руками. Здається, що на обличчі зірки немає макіяжу. Другий знімок - зухвалий і розкутий. В фокусі - Надя в стильному топ-жилетка і широких шкіряних штанах з низькою посадкою, укладання нагадує ірокез. Третє фото - Надя в сукні з великих паєток грайливо підняла поділ вбрання і впритул дивиться в камеру.

Надя Дорофєєва показала сміливі чорно-білі експерименти (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Для мене журнал Vogue - як Греммі в світі музики! Завжди відчуваю фізичне задоволення, коли перегортаю його сторінки. Ще більше задоволення - побачити на цих сторінках нову себе! Обожнюю експериментувати, хоч мені завжди це складно дається. Але, коли потрапляю в руки професіоналів, віддаюся повністю". - зізналася зірка.

"Дуже", - написав вражений Потап. Інші зіркові друзі Наді також не змогли приховати захоплення.

Шанувальники кинулися порівнювати свою улюбленицю зі світовими зірками, а також зазначили, що на чорно-білих кадрах в несподіваних образах її складно впізнати.