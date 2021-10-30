Віддаюся повністю: "іншу" Дорофєєву топлес не впізнали шанувальники, сторопів навіть Потап
Надя Дорофєєва зізнається - до будь-яких експериментів ставитися насторожено, але цікавість і жага до пізнання нового і змін підштовхує її до виходу із зони комфорту. Ось і зйомка для культового журналу Vogue в невластивих для співаки образах стала для неї особистим викликом і приголомшливою можливістю розкритися по-новому.
Фото в несподіваних і сміливих образах артистка поділилася на сторінці в Instagram.
На першому знімку Надя позує топлес, прикривши оголені груди руками. Здається, що на обличчі зірки немає макіяжу. Другий знімок - зухвалий і розкутий. В фокусі - Надя в стильному топ-жилетка і широких шкіряних штанах з низькою посадкою, укладання нагадує ірокез. Третє фото - Надя в сукні з великих паєток грайливо підняла поділ вбрання і впритул дивиться в камеру.
Надя Дорофєєва показала сміливі чорно-білі експерименти (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)
"Для мене журнал Vogue - як Греммі в світі музики! Завжди відчуваю фізичне задоволення, коли перегортаю його сторінки. Ще більше задоволення - побачити на цих сторінках нову себе! Обожнюю експериментувати, хоч мені завжди це складно дається. Але, коли потрапляю в руки професіоналів, віддаюся повністю". - зізналася зірка.
"Дуже", - написав вражений Потап. Інші зіркові друзі Наді також не змогли приховати захоплення.
Шанувальники кинулися порівнювати свою улюбленицю зі світовими зірками, а також зазначили, що на чорно-білих кадрах в несподіваних образах її складно впізнати.
- Не схожа на себе, але все рівно дуже
- Мені спочатку здалося, що це Лурдес (дочка Мадонни). Ви прекрасні, вітаю
- Сильно красива
- Навіть не впізнала. Яка шикарна, завжди прекрасна, але тут прямо інший вайб
- Які красиві фотки
- Круто
- Схожа на Шер. Ти сама по собі нам подобаєшся
- Шикарна і найкраща
- Копія Гаги, на цих знімках, сама не своя
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам, що її стомлює і вибиває з колії.