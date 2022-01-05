Відкриваю чакри: Леся Нікітюк показала, як відновлюється після Нового року
Леся Нікітюк явно відмінно відсвяткувала Новий рік і тепер намагається прийти у форму і трохи відновитися. Для цього телеведуча вирушила на незвичайну процедуру в СПА-комплекс на курорті Трускавець.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком, на якому відображена в процесі догляду за обличчям і волоссям.
Так, Леді Ле лежить на медичному столі під спеціальним маятником, який щось робить з її обличчям. При цьому можна помітити, що вона оголена, проте красуня прикрилася картатою ковдрою. Ведуча склала руки на грудях і розслаблено закрила очі.
"4 січня... відкриваємо чакри, дівчатка", - написала Нікітюк під фото.
Під кінець Леся в халаті і з рушником на голові показала, як виглядає після всіх необхідних косметологічних процедур. За словами зірки - вона бадьора "як мамина черешня".
Леся Нікітюк розслабляється в СПА після новорічних застіль (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі оцінили зусилля ведучої і залишили жартівливі коментарі.
- Відкриваємо чакри, закриваємо рот
- Краса. Мені б так чакри відкрити
- Після НГ все закрилося, тепер би ще Різдво пережити
- Красуня
- Здалося, що Леся лежить на фаті. Ржу
- Каайф
- Всі втратили Лесю, Лисеня пішла в медитацію
- Нарешті нормальне фото
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила відвертим напівпрозорим нарядом на Новий Рік.