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Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Новость на русском → Туреччина, Неділя 25 квітня 2021 16:27
Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова дівочою компанією у складі дочок Маші та Аліси і мами Світлани вирушила на відпочинок до Туреччини. Співачка релаксує на пляжі, ласує місцевою кухнею і весело проводить час в компанії найближчих. До слова, мама співачки викликала фурор в мережі - вона підкорила своїм молодим квітучим виглядом фоловерів зіркової дочки. Тепер настала черга традиційної битви купальників Олі та її старшої дочки Маші, адже, як неодноразово відзначали фани артистки, дівчина росте копією знаменитості.

В особистому профілі Instagram "Королева ночі" запостила цілий фотосет з донькою.

Оля і Маша позували в однакових ефектних чорних оксамитових купальниках з прозорою вставкою в області декольте. Монокіні підкреслив стрункі форми мами і доньки. Традиційний фотосет на тлі моря довів – стрункі і довгогі красуні схожі як дві краплі води.

Оля обійшлася без макіяжу і одягла сонячні окуляри трендової форми. Вона обіймає і цілує старшу дочку, демонструючи материнську любов і ніжність.

Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Оля з Машею влаштували битву в Туреччині (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка попросила шанувальників вибрати, яке ж фото з п'яти їм подобається найбільше. Звичайно ж, завдання було не з легких.

  • Не зрозумію, сестричка або подружки?
  • У Маші ваші ноги
  • Красиві! Ідеальний
  • Неймовірно схожі і красиві
  • Як сестрички
  • Копірка твоя
  • Красуня
  • Яка у вас красива Маша. Вся в маму
  • Красиві і дуже позитивні
  • Дівчатка, ви на всіх фото прекрасні
  • А, ви дуже красиві! Одне обличчя!

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова записала спільне пляжне відеопривітання з Катею Осадчою в купальнику - ведуча завбачливо прикрила животик капелюшком.

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