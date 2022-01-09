Відмінна компанія: Влад Яма вразив несподіваною зустріччю на пляжі в Маямі

Саме на пляжі цього курортного американського міста відбулася несподівана зустріч з іншою українською зіркою - Дмитром Монатіком та його родиною.

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма відвіз дружину і сина в теплі краї - спочатку сімейство відпочило в жаркій Мексиці , після чого вони вирушили в Маямі.

На знімку Влад з дружиною Ліліаною і Дмитро зі своєю дружиною Іриною весело позують разом, смішно висунувши язики. Всі вони одягнені в пляжний одяг і виглядають задоволеними раптовою зустріччю.

Влад Яма і Монатік з сім'ями випадково зустрілися в Маямі (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Перший день в Маямі. Запланували зустріч з кумом, закупівлю в маркеті, розпакування п'яти валіз... вийшли на пляж на півгодинки, і як тільки я згадав, що десь поруч знаходиться одна прекрасна сім'я ... вони опинилися прямо перед нами! Відмінно поспілкувалися, обмінялися планами. Діти - теж. І, не змовляючись, зробили фото з язиками. Ось так зустріч! Бажаємо потужних концертів та незабутнього відпочинку! Літній січень. І я ще з бородою", - поділився історією створення фото Яма.

Відзначимо, що MONATIK з дружиною і синами знаходяться в США ще з кінця грудня - артист виступає там з концертами, поєднуючи роботу з сімейним відпочинком та екскурсіями.

"Всі випадковості не випадкові. Дуже сильно були раді вас бачити. Прекрасного перебування в Маямі", - написала в коментарі Ірина Монатік.

Підписники Влада також оцінили барвистий знімок і залишили свої відгуки.