У відмінній формі: 46-річна Єва Лонгорія зачарувала мережу підтягнутою фігурою

Єва Лонгорія позує в топі і легінсах захисного забарвлення. Зірка робить селфі в дзеркалі, продемонструвавши світові сталевий прес і точені руки й ноги. Для зручності волосся вона зв'язала в хвіст, а макіяж зробила легким і натуральним. Виглядає Єва, як завжди, відмінно, чим викликала хвилю захоплень. У підпису вона розповіла, що обожнює батут.

Ева в спортзале (фото: instagram.com/evalongoria)

"Топ!", "Ти неймовірна", "Де я можу придбати такий?", "Це ти? Єва!", "В прекрасній формі", "Красива", "Чудова Єва", "Дивна", - не можуть зупинитися фоловери.