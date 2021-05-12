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У відмінній формі! 46-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою

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, Середа 12 травня 2021 18:27
У відмінній формі! 46-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігурою Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія, якій нещодавно виповнилося 46, не втомлюється підкорювати мережу своїм розкішним зовнішнім виглядом.

Нове фото в блозі зірки стало черговим підтвердженням того, що Єва з роками стає тільки красивіше.

Єва позує на тлі моря в бежевій сукні, що облягає фігуру, прикрашеній пишною оборкою на плечах. До них зірка підібрала золотисті босоніжки і довгі сережки. Лук Лонгорії завершив легкий макіяж і гладка укладка.

У відмінній формі! 46-річна Єва Лонгорія захопила стрункою фігуроюЄва Лонгорія все так само гарна (фото: instagram.com/evalongoria)

"Золота година", - написала єва під знімком. "Нереальна", "Найкрасивіша", "Ти така прекрасна", "Єва, ти не змінюєшся", "Ікона", "Така чудова", "Краса", " Королева", "Вічно молода", "Вібрації Габріель", "Вау! Ти виглядаєш приголомшливо!", - засипали її у відповідь компліментами.

Нагадаємо, нещодавно Єва показала, як вона тримає себе у формі. Зірка любить це робити, не напружуючись, а отримуючи задоволення від процесу. Наприклад, актриса часто займається на батуті. Весело і з користю для фігури!

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