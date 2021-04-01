Відмінний результат: Кендалл Дженнер вразила бездоганною фігурою після тренування

Кендалл Дженнер славиться своїм бездоганним тілом: довгі стрункі ноги, тонка талія і при цьому апетитні форми. Але її фігура - не просто подарунок природи, а і регулярна праця в спортзалі. Останні кілька постом саме їй присвятила дівчина у своєму блозі.

Кендалл Дженнер у новому спортивному луці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Одна з молодших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер виставила в сторіз фото, зроблене після тренування. Вона позує в блідо-зеленому топі і легинсах, які доповнила такого ж кольору заколкою для волосся. Виглядає Кендалл просто приголомшливо!

До речі, не так давно в мережі гуляло відео, яке стало доказом: Кендалл любить, як і всі сестри, злегка прикрасити і без того ідеальну зовнішність. На кілька секунд у відео, яке вона запостила в блозі, злетів фільтр, що надавав тілу "лялькову" стрункість. В результаті чого талія трохи розширилася.