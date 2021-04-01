Відмінний результат: Кендалл Дженнер вразила бездоганною фігурою після тренування
Кендалл Дженнер вразила новим фото, зроблених відразу після тренування. Супермодель вибрала цього разу новий відтінок спортивної форми, який підкреслив кожен сантиметр бездоганної фігури дівчини.
Новий знімок вона додала у своєму блозі мережі Instagram.
Кендалл Дженнер славиться своїм бездоганним тілом: довгі стрункі ноги, тонка талія і при цьому апетитні форми. Але її фігура - не просто подарунок природи, а і регулярна праця в спортзалі. Останні кілька постом саме їй присвятила дівчина у своєму блозі.
Кендалл Дженнер у новому спортивному луці (фото: instagram.com/kendalljenner)
Одна з молодших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер виставила в сторіз фото, зроблене після тренування. Вона позує в блідо-зеленому топі і легинсах, які доповнила такого ж кольору заколкою для волосся. Виглядає Кендалл просто приголомшливо!
До речі, не так давно в мережі гуляло відео, яке стало доказом: Кендалл любить, як і всі сестри, злегка прикрасити і без того ідеальну зовнішність. На кілька секунд у відео, яке вона запостила в блозі, злетів фільтр, що надавав тілу "лялькову" стрункість. В результаті чого талія трохи розширилася.
Раніше ми писали про інший спокусливій образі для тренувань, який показувала зірка.