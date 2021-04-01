ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відмінний результат: Кендалл Дженнер вразила бездоганною фігурою після тренування

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 20:31
Відмінний результат: Кендалл Дженнер вразила бездоганною фігурою після тренування Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер вразила новим фото, зроблених відразу після тренування. Супермодель вибрала цього разу новий відтінок спортивної форми, який підкреслив кожен сантиметр бездоганної фігури дівчини.

Новий знімок вона додала у своєму блозі мережі Instagram.

Кендалл Дженнер славиться своїм бездоганним тілом: довгі стрункі ноги, тонка талія і при цьому апетитні форми. Але її фігура - не просто подарунок природи, а і регулярна праця в спортзалі. Останні кілька постом саме їй присвятила дівчина у своєму блозі.

Відмінний результат: Кендалл Дженнер вразила бездоганною фігурою після тренуванняКендалл Дженнер у новому спортивному луці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Одна з молодших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер виставила в сторіз фото, зроблене після тренування. Вона позує в блідо-зеленому топі і легинсах, які доповнила такого ж кольору заколкою для волосся. Виглядає Кендалл просто приголомшливо!

До речі, не так давно в мережі гуляло відео, яке стало доказом: Кендалл любить, як і всі сестри, злегка прикрасити і без того ідеальну зовнішність. На кілька секунд у відео, яке вона запостила в блозі, злетів фільтр, що надавав тілу "лялькову" стрункість. В результаті чого талія трохи розширилася.

Раніше ми писали про інший спокусливій образі для тренувань, який показувала зірка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Кендалл Дженнер фигура мода модель спорт
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"
Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"