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Відступати не має наміру: Алекс Родрігес вперше прокоментував чутки про роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

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США, Середа 12 травня 2021 17:23
Відступати не має наміру: Алекс Родрігес вперше прокоментував чутки про роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

У відносинах Дженніфер Лопес і її екс-бойфрендів з'явилися нові подробиці. Чутки про возз'єднання співачки з Беном Аффлеком прокоментував кращий друг Бена - Метт Деймон, а також сам Родрігес.

Екс-бейсболіст, схоже, не має наміру здаватися без бою.

Алекс Родрігес, за словами інсайдерів, спочатку був вельми засмучений чутками про новий роман Дженніфер. Справа в тому, що 45-річний спортсмен робив неодноразові спроби виправити ситуацію і налагодити спілкування, але Дженніфер Лопес їх припиняла.

Відступати не має наміру: Алекс Родрігес вперше прокоментував чутки про роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Дженніфер Лопес знову щаслива (фото: instagram.com/jlo)

І репортери не могли залишити його в спокої. Так, вони почали дошкуляти його питаннями про те, що він думає про возз'єднанні пари Лопес і Аффлека. І той відповів алегорично:" Янкіс", вперед!". Маючи на увазі бейсбольну команду "Нью-Йорк Янкіс", за яку він довго виступав, Алекс заодно кинув виклик Аффлеку.

Адже Бен багато років вболіває за конкуруючу команду, "Бостон Ред Сокс". Під час зйомок фільму "зникла" голлівудський актор навіть відмовився надягати кепку "Янкіс", висловлюючи свою позицію. Так що, по всій видимості, Родрігес не має наміру просто так залишати ситуацію.

Що стосується Метта Деймона, він відповів, що в світі "немає такої кількості алкоголю", що змусило б його сказати правду про роман Бена і Дженніфер. Тим не менш, представники ЗМІ не залишали спроби вивудити хоч якусь інформацію. І актор видав наступне: "Це захоплююча історія! Я люблю їх обох. Сподіваюся, це правда. Це було б чудово".

Раніше стало відомо, що у відносинах з Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес не була щаслива.

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