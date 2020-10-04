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Відтінки осені: Alyosha вразила яскравою зміною іміджу

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 19:07
Відтінки осені: Alyosha вразила яскравою зміною іміджу Аlyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Співачка похвалилася в мережі новим кольором волосся

Українська співачка і мама трьох дітей Alyosha здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу. Артистка змінила колір волосся на яскраво-рудий.

Результатом експерименту із зовнішністю зірка похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Alyosha позує на сонці, яке яскраво відображається в її вогненно-рудій шевелюрі.

"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - підписала знімок співачка.

Відтінки осені: Alyosha вразила яскравою зміною іміджу

Аlyosha здивувала новим кольором волосся (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Шанувальники не пройшли повз і почали обговорювати новий образ артистки. Деякі порівняли її з колегою по сцені Світланою Тарабаровою - до речі, вона теж нещодавно знову стала мамою.

  • Тепер руда, як і Світлана Тарабарова
  • Відтінки осені сховались у волоссі
  • Агонь
  • Така справжня ! Искренняяя і тепла !
  • Вам личить такій колір волосся
  • Запалюйте
  • гарний колір
  • Гарно виглядаєте!
  • Яка ти руда та гарна
  • Дуже гарний рудий колір
  • Колір волосся приголомшливий, тобі дуже йде
  • Який гарний колір) згодна, що справжня лисичка)

Раніше Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми і зізналася, що їй абсолютно нема коли спати.

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