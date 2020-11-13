Не відвести очей: Оля Полякова вразила шанувальників яскравим макіяжем і укладанням "під каре"

Зірка показала шматочок робочого дня

Оля Полякова не так давно опинилася в центрі скандалу після концерту в Дубаї, де Філіп Кіркоров, який теж виступав на заході, назвав їх спільний виступ возз'єднанням України і Росії. Зараз, коли пристрасті трохи вляглися, співачка знову радує фоловерів гарячими знімками з роботи і не тільки. Нещодавно Оля постала перед шанувальниками в домашній обстановці: з одягу - одна футболка, злегка розпатлане волосся, відсутність макіяжу і зваблива посмішка. Фолловери залишилися задоволені тим, як виглядає їхня улюблениця поза сценою.

Але тепер Полякова показала, яка вона "у всеозброєнні". Співака поділилася шикарним селфі, стрілки на очах, пухкі губки і укладання, ніби у неї карі. Оля стоїть у білому халаті, скоріш за все, в гримерці.

"Давно селфі не було! Я на зйомках, скучила! Хочу працювати і у вихідні, а ви?", - поцікавилася Оля під знімком.

Оля Полякова - "я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу" (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"Шикарна, краща, не відвести очей", "Красоточка", "Яка ви красива", "Неперевершена", "Яка красуня! Як можна не закохатися?", - вид Олі буквально "звів з розуму" її шанувальників.

Нагадаємо, що у Олі підростає дочка Маша, яка, судячи з її старту, теж підірве український шоу-бізнес. Ну а поки що дівчина підкорює соцмережі своїми гарячими знімками. Як вам, наприклад, її зухвалий осінній лук?