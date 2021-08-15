Очікування - реальність: Нікітюк в шикарній сукні "переплюнула" мережеву знаменитість

Леся Нікітюк насолоджується відпусткою в Португалії - смачна місцева кухня, плжний відпочинок, подорожі на яхті і, звичайно, цікавий контент для підписників. Так, вона влаштувала ефектний морський фотосет і вирішила втерти ніс мережевій знаменитості.

На особистій Instagram -сторінці Леді Ле показала, як повторила образ відомого "консультанта з розкоші".

Леся вбралася в розкішну шовкову сукню небесно-блакитного кольору з довгим рукавом, шлейфом і пікантно відкритою спиною, а також глибоким декольте. Кілька ниток перлинних бус і сонячні окуляри в білій оправі довершили її образ.

"Очікування-Реальність. P. S. Зліва на фото, якщо хтось не знає, відома "консультант з розкоші" Аурета Томолларі ! Цікава професія, в якому університеті такого навчають не знаю, але на магістратуру пішла б", - з гумором констатувала Леся.

Леся Нікітюк повторила фотосет мережевої знаменитості (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі запевнили її, що реальність нічим не гірша за очікування, а в огріхах винен вітер, адже Леді Ле прийняла не той ракурс.