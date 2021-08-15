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Очікування - реальність: Нікітюк в шикарній сукні "переплюнула" мережеву знаменитість

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Португалія, Неділя 15 серпня 2021 14:29
Очікування - реальність: Нікітюк в шикарній сукні "переплюнула" мережеву знаменитість Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк насолоджується відпусткою в Португалії - смачна місцева кухня, плжний відпочинок, подорожі на яхті і, звичайно, цікавий контент для підписників. Так, вона влаштувала ефектний морський фотосет і вирішила втерти ніс мережевій знаменитості.

На особистій Instagram-сторінці Леді Ле показала, як повторила образ відомого "консультанта з розкоші".

Леся вбралася в розкішну шовкову сукню небесно-блакитного кольору з довгим рукавом, шлейфом і пікантно відкритою спиною, а також глибоким декольте. Кілька ниток перлинних бус і сонячні окуляри в білій оправі довершили її образ.

"Очікування-Реальність. P. S. Зліва на фото, якщо хтось не знає, відома "консультант з розкоші" Аурета Томолларі ! Цікава професія, в якому університеті такого навчають не знаю, але на магістратуру пішла б", - з гумором констатувала Леся.

Очікування - реальність: Нікітюк в шикарній сукні &quot;переплюнула&quot; мережеву знаменитість

Очікування - реальність: Нікітюк в шикарній сукні &quot;переплюнула&quot; мережеву знаменитість

Леся Нікітюк повторила фотосет мережевої знаменитості (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі запевнили її, що реальність нічим не гірша за очікування, а в огріхах винен вітер, адже Леді Ле прийняла не той ракурс.

  • Реальність красивіше
  • Реальність крутіше
  • У будь-якому випадку, ви прекрасні
  • Фасон сукні інший, а так дуже навіть схоже!
  • Просто вітер не в ту сторону. А так навіть краще було б
  • Клас, прикольна така
  • Ой, прекрасна
  • Ой, клас, Леся ти така класна і вмієш посміятися над собою, але при цьому все одно залишаєшся красунею
  • Леся, колір вашої сукні красивіше
  • Реальність нічим не гірша

Нагадаємо, що раніше Лесю Нікітюк звинуватили у зловживанні фотошопом - суперечки викликали знімки ведучої в пікантному бікіні.

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