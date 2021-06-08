"Бешкетниця": спортивна Полякова похвалилася пружними округлими сідницями

Оля Полякова - активний користувач соцмереж. Співачка часто балує шанувальників яскравими і часом провокаційними знімками, із задоволенням демонструє свої стрункі форми, а також ділиться корисним контентом – на її сторінці в фотоблозі не занудьгуєш!

Оля позує в спортивному спокусливому аутфіті - облягаючих лосинах, що підкреслили її пружні округлі сідниці, і білій футболці, на голові – бейсболка, волосся вона завбачливо зібрала в практичний хвіст. Співачка сперлася об кований паркан поруч із затокою Дніпра в парку "Наталка" на Оболоні – вдалині видніється Московський міст і частина парку "Дружби народів".

Оля Полякова показала спортивну фігуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Спорт за розкладом! А у вас?"- поцікавилася співачка. Прихильники блискавично відреагувала на мотивуючий і спокусливий кадр Олі.