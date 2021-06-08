"Бешкетниця": спортивна Полякова похвалилася пружними округлими сідницями
Оля Полякова - активний користувач соцмереж. Співачка часто балує шанувальників яскравими і часом провокаційними знімками, із задоволенням демонструє свої стрункі форми, а також ділиться корисним контентом – на її сторінці в фотоблозі не занудьгуєш!
Своїм свіжим знімком в Instagram зірка вирішила одночасно замотивувати шанувальників і похвалитися відмінною спортивною формою.
Оля позує в спортивному спокусливому аутфіті - облягаючих лосинах, що підкреслили її пружні округлі сідниці, і білій футболці, на голові – бейсболка, волосся вона завбачливо зібрала в практичний хвіст. Співачка сперлася об кований паркан поруч із затокою Дніпра в парку "Наталка" на Оболоні – вдалині видніється Московський міст і частина парку "Дружби народів".
Оля Полякова показала спортивну фігуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Спорт за розкладом! А у вас?"- поцікавилася співачка. Прихильники блискавично відреагувала на мотивуючий і спокусливий кадр Олі.
- Олечка, приклад для жінок
- Ну до чого гарна
- Так, і ви, Оля, відмінний мотиватор
- Ви шикарна!
- Все, що треба показала
- Бешкетниця
- Яка красива
- Ох і фігурка
- Богиня
- Прекрасна
- Сексі
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поділилася особистою історією і розповіла, як у шкільні роки страждала від домагань вчителя фізкультури, а також знову згадала про двозначні пропозиції Констянтина Меладзе.