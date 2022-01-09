Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

Зіркове подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов відсвяткували Новий рік в засніжених Карпатах, після чого разом з синами Іваном і Данилом полетіли в теплі краї. Як зізналася телеведуча, вони зупинили свій вибір на Таїланді.

На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися барвистими знімками на березі океану.

Так, щаслива Осадча позувала на мальовничих гойдалках, підвішених прямо на пальму на тлі блакитних хвиль. На купальник зверху вона одягла повітряний білий сарафан, який доповнила капелюхом і сонцезахисними окулярами.

"Сонце і море - моя підзарядка", - підписала кадри багатодітна мама.

Ще кілька знімків вона показала в розділі сторіс.

Катя Осадча зачарувала розслабленими фото на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поділився милим фото старшого сина Івана, який розглядає крутий мотоцикл.

"Хто тобі тату сказав, що мені зарано???" - з гумором прокоментував кадр шоумен.

Він також показав, як забавно лежить на пальмі і катається на гойдалці з синочком.

Юрій Горбунов відмінно проводить час біля океану з дружиною і синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловери побажали сімейству гарного відпочинку і захопилися яскравими фото.