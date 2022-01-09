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Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

Новость на русском →
Таїланд, Неділя 09 січня 2022 09:54
Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркове подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов відсвяткували Новий рік в засніжених Карпатах, після чого разом з синами Іваном і Данилом полетіли в теплі краї. Як зізналася телеведуча, вони зупинили свій вибір на Таїланді.

На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися барвистими знімками на березі океану.

Так, щаслива Осадча позувала на мальовничих гойдалках, підвішених прямо на пальму на тлі блакитних хвиль. На купальник зверху вона одягла повітряний білий сарафан, який доповнила капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в ТаїландіПальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

"Сонце і море - моя підзарядка", - підписала кадри багатодітна мама.

Ще кілька знімків вона показала в розділі сторіс.

Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в ТаїландіПальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в ТаїландіПальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

Катя Осадча зачарувала розслабленими фото на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поділився милим фото старшого сина Івана, який розглядає крутий мотоцикл.

"Хто тобі тату сказав, що мені зарано???" - з гумором прокоментував кадр шоумен.

Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

Він також показав, як забавно лежить на пальмі і катається на гойдалці з синочком.

Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в ТаїландіПальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в ТаїландіПальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

Юрій Горбунов відмінно проводить час біля океану з дружиною і синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловери побажали сімейству гарного відпочинку і захопилися яскравими фото.

  • Гарного відпочинку
  • Море і сонце - це підзарядка для всіх!
  • Красуне, гарно вам підзарядитись
  • Чудово!
  • Яка краса! Гарного відпочинку
  • Як соковито!
  • Який гарний пісок, дуже яскраве фото
  • Гаряча матуся
  • Райська насолода...
  • Як завжди - красуня!

Раніше ми писали, що Осадча і Горбунов зачарували карпатською романтикою в Яремче.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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