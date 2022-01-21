ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком через рік після весілля

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 11:17
Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком через рік після весілля Памела Андерсон (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

54-річна зірка "Рятувальників Малібу" і Playboy Памела Андерсон подала на розлучення зі своїм п'ятим чоловіком - охоронцем Деном Хейхерстом. Для актриси це був п'ятий шлюб і тривав він трохи більше року - 13 місяців.

Як повідомляє Rolling Stone, пара вже не разом і артистка офіційно почала оформляти розлучення.

Памела подала на розлучення в Канаді, куди вона переїхала зі своїм новим чоловіком в минулому році. Там же напередодні Різдва 2020 року відбулося і їхнє весілля.

За словами близького до пари анонімного джерела, "Памела любить так само щиро, як і живе". Джерело назвало відносини зірки і її п'ятого обранця "пандемічним вихором", який вичерпав себе. За даними ЗМІ, актриса і її колишній охоронець вже не живуть разом.

Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком через рік після весілля

Памела Андерсон розлучається вп'яте (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Андерсон покинула їх спільний дім і переїхала жити в Малібу, де проводить час зі своїми синами. Ні вона, ні Хейхерст ситуацію поки не коментують.

Відомо,що артистка зв'язала себе узами шлюбу з Хейхерстом всього через кілька місяців бурхливого роману, А почала зустрічатися з ним всього через сім місяців після розставання з четвертим чоловіком, голлівудським магнатом Джоном Пітерсом.

Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком через рік після весілляПамела Андерсон вийшла заміж за Дена Хейхерста в 2020 році (фото: instagram.com/chimagazineit)

Нагадаємо, Памела і Ден одружилися напередодні Різдва-2020 на задньому дворі заміського маєтку Андерсон у Ванкувері, Канада. Колишня зірка "Рятувальників Малібу" заявила, що вона знаходиться там, де і повинна бути - в руках люблячого чоловіка.

Дивіться також топ-7 фото Памели Андерсон і Томмі Лі, які викличуть у вас ностальгію.

Читайте LITE в Google News
Памела Андерсон Шоу-бізнес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Знаменитий астролог назвав знаки Зодіаку, для яких 2022 рік стане "чорною смугою"
Знаменитий астролог назвав знаки Зодіаку, для яких 2022 рік стане "чорною смугою"