ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До тата в Дубай: Слава Камінська готує возз'єднання з екс-чоловіком у відпустці

Новость на русском → Четвер 28 січня 2021 11:29
До тата в Дубай: Слава Камінська готує возз'єднання з екс-чоловіком у відпустці Слава Камінська (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Слава Камінська не раз в своєму Instagram зізнавалася, що не планує припиняти спілкуватися з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Наявність спільних дітей робить це неможливим, впевнена співачка.

Слава розповіла, що, незважаючи на це, вона не проти нових відносин Едгара: "Нагадую собі, що все на своєму місці! Чийсь час прийшов, чийсь пішов", - зізналася співачка.

А тепер Камінська показала, як збирається з дітьми у відпустку. Вона запостила знімок, на якому вона позує з малими від Едгара Камінського - Леонардом і Лаурою - в куртках, відразу видно, десь подорожують. Геолокація - аеропорт - не залишила сумнівів, що ці троє кудись летять.

"Куди ми нагострили лижі? Ваші варіанти?", - запитала Слава фоловерів.

До тата в Дубай: Слава Камінська готує возз'єднання з екс-чоловіком у відпустці

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Шанувальники відразу ж стали гадати, куди летить відпочивати сім'я. І перше, що їм спало на думку, це, звичайно ж, Дубай, де зараз відпочиває колишній Слави - Едгар Камінський. Вони вирішили, що вся родина возз'єднується в ОАЕ. Звичайно ж, це просто домисли та здогадки, але зовсім скоро вони розвіються, коли Слава нарешті запостит фото з відпочинку.

  • Дубаї - найближчий рейс
  • До тата в Дубай!
  • Мальдіви, Дубаї або Єгипет
  • ОАЕ!

До тата в Дубай: Слава Камінська готує возз'єднання з екс-чоловіком у відпустці

До тата в Дубай: Слава Камінська готує возз'єднання з екс-чоловіком у відпустціЕдгар Камінський (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/)

Нагадаємо, що в мережі вже давно обговорюють возз'єднання Слави і Едгара: сама співачка часто підливає масла у вогонь, закидаючи спільні фото та підписуючи їх в дусі "сьогодні не мій, а завтра мій".

"Вчора не мій, сьогодні мій. Життя непередбачуване", - зробила провокаційну заяву Слава.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Києві почався марш ФОПів, протестувальники вже змінили маршрут ходи
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Києві почався марш ФОПів, протестувальники вже змінили маршрут ходи