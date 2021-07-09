Татова доця: Санта Дімопулос розчулила рідкісним фото з чоловіком і донькою
Українська співачка і зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом з чоловіком Ігорем Кучеренко і маленькою донькою Софією вирушила на відпочинок на Лазурне узбережжя. Щаслива артистка порадувала шанувальників рідкісним і неймовірно милим сімейним кадром.
Знімок з коханим і донькою зірка опублікувала у своєму Instagram.
На фото сімейство сидить на дивані, при цьому малятко, якій у вересні виповниться 2 роки, розташувалася між батьками. В руках Софія тримає яскраву книгу.
Санта ніжно торкається до шиї дочки, а тато мило чіпає її за ніс. При цьому всі троє щасливо посміхаються і явно відмінно проводять час.
Санта Дімопулос поділилася ніжним сімейним знімком (фото: instagram.com/santadimopulos)
Як розповіла Дімопулос, знімок був не постановочний - його випадково зробила їх няня.
"Мої улюблені фото - не постановочні. Це той випадок, коли наша улюблена няня хапає телефон і фотографує НАС", - поділилася співачка.
Відзначимо, що старша дитина Санти - син Даніель від Андрія Джеджули - не зміг поїхати з ними, так як захворів коронавірусом.
Фолловери прийшли в захват від ніжного фото і засипали Дімопулос розчуленими коментарями. Багато в черговий раз помітили, що Софія - просто копія свого тата.
- Це так мило! Просто немає слів
- Який кадр
- Ось це справжнє щастя
- Найкрасивіша парочка
- Мліє від тата
- Яка краса
- Копія тата
- Які ви, справжні!
- Татова доця
- Дуже красива сім'я. Всіх благ вам
- Так виглядає щастя!
- Милота
- Яке гарне фото, ваша дочка така очаровашка. Сімейного щастя, любові, і гармонії вашій прекрасній сім'ї
- Чарівні
Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос розговорилася про ревнощі і різницю у віці з чоловіком.