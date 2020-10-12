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Татова гордість: Девід Бекхем зворушив мережу архівним фото з синами

Новость на русском → Понеділок 12 жовтня 2020 22:22
Татова гордість: Девід Бекхем зворушив мережу архівним фото з синами Девід Бекхем з синами (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Ольга Турчанікова

Сім'я Бекхемів знову порадувати фанатів

Девід і Вікторія Бекхем обожнюють виставляти сімейні фото. І якщо зазвичай більш активна Вікторія, то останнім часом чоловік наздоганяє її за кількістю милих постів. Кілька годин тому у своєму блозі глава багатодітної родини додав чергове чарівне фото. На ньому позує він сам, а також два його сини: Брукліна і Ромео, ще зовсім дітьми. Хлопчики, одягнені в жовту форму Lakers, сидять на колінах у батька на футбольному полі. А він сам просто світиться гордістю за своїх дітей.

Татова гордість: Девід Бекхем зворушив мережу архівним фото з синамиДевід Бекхем обожнює архівні фото (фото: instagram.com/davidbeckham)

На жаль, фанати не змогли висловити свій захват від знімка, який був запощений в зникаючих сторіз. Зате додав фото, на якому шанувальники могли вдосталь помилуватися його досі відмінною спортивною формою.

Татова гордість: Девід Бекхем зворушив мережу архівним фото з синамиНовое фото Девіда (фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід сидить на мотоциклі, як завжди стильний та спортивний. Для прогулянки він вибрав пісочного відтінку штани, помаранчеві черевики, а також чорну куртку. Сонцезахисні окуляри і шолом він також не забув. Бекхем виглядає так розкішно, що навіть його кохана дружина не стрималася від коментаря. "Чудово виглядаєш і так природно", – написала вона під фото, додавши кілька смайликів. Інші фолловери відзначили, що Девід просто красень і мотивує мережу стежити за собою.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем зачарував фанатів красою єдиною дочки.

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