Татова копія: Горбунов зачарував стильним family look з підрослим синочком

Юрій Горбунов та Катя Осадча багато часу проводять з 4-річним синочком Іваном, який нещодавно відсвяткував день народження. Хлопчик росте активним непосидою, тато привчає його до йоги, а мама любить подорожувати з малюком і придумує для нього розвиваючі ігри. На сторінках ведучих у соцмережі Ваня став з'являтися все частіше, що не може не радувати їх шанувальників.

Так, Юрій вирішив похвалитися стильним family look'ом з Ванею і опублікував фото з сынм з супермаркету на сторінці в Instagram .

Тато та хлопчик наділи схожі білосніжні куртки-пуховики, темні штани і білі кросівки.

"Ну що сіну,купуємо все по списку, який мама написала,чи тільки солодке?" - залишив кумедний підпис під фото Юрій.

Юрій з сином тижня схожий одяг для походу в супермаркет (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники завжди тепло реагують на сімейні кадри з шоуменом і з цікавістю розглядають Івана, обличчя якого батьки не поспішають показувати. Вони підозрюють, що хлопчик схожий саме на тата і на доказ знаходять все більше і більше подібностей.