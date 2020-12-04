Пародія українського блогера очолила топ найпопулярніших відео на YouTube у 2020 році

Днями Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших відео на YouTube у 2020 році. Першу сходинку посіла робота популярного українського блогера Діми Варварука та його колеги Юлії Вербинець. Мова йде про відеопародію "Валентинка" - саме цей ролик найчастіше дивилися у нашій країні.

Діма Варварук радує українців своїми веселими відео (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

"Король хайпу", саме так називають Діму шанувальники, активно працює над популяризацією україномовного контенту. Блогер з Івано-Франківська довів, що непосильна праця приносить дуже хороший результат.

"Ще на етапі ідеї написання пісні й знімання кліпу ми зрозуміли, що наш пазл склався, і це буде щось дуже круте та масштабне. Ми і близько не уявляли, що відео набере найбільше переглядів в Україні. То був справжній шок", - коментує блогер.

Відео Варварука і Ко зібрало більше 15 млн переглядів

Проте, це за словами Дмитра, це лише початок. Він поділився, що відкрив у Івано-Франківську власний офіс, де зараз активно працює з командою над втіленням своїх креативних ідей.

"Постійно кажу, що блогер - це стиль життя. Я витрачаю свій час постійно на блог. Де б я не був, там постійно є камера, яка знимкує моменти. Бувають недоспані ночі, бувають перевтоми і депресії, але воно того вартує - бо то моє життя. Воно цікаве та насичене подіями, постійно якийсь рух і динаміка. Мене мотивує ціль, з якою я йду вже багато років. Хочу, щоб української мови в інтернеті було дуже багато. Я стараюсь мотивувати людей переходити на неї, спілкуватись, вести свої сторінки в соцмережах", - резюмував блогер.

Діма Варварук радує українців своїми веселими відео (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Раніше топ-блогер розповів українцям, як стати відомим в YouTube та Instagram.